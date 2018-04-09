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الإثنين، 09 أبريل 2018 06:38 م
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صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات المعينة على الحدائق والمتنزهات

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:09 م
صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات المعينة على الحدائق والمتنزهات مدير الامن يتحدث للمواطنين


الإسماعيلية – صبرى غانم
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تفقد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية يرافقه نائبه اللواء محمد أبو الدهب واللواء محمد فهمى مساعد مدير الأمن للأمن العام واللواء ياسر الغندور واللواء عادل أنور والعميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الإسماعيلية والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، الارتكازات الأمنية والخدمات الأمنية المعينة على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة والمنشآت الحيوية وطريق البلاجات بالتزامن مع أعياد شم النسيم.

وشدد مدير الأمن على القوات بضرورة الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات الخاصة وحسن معاملة المواطنين، كما تفقد مدير الأمن ومرافقوه الأكمنة الأمنية الحدودية لمحافظة الإسماعيلية مع المحافظات الأخرى.

وأعلن مدير أمن الإسماعيلية أن المحافظة تشهد حاليا إجراءات أمنية غير مسبوقة على كافة المستويات، وذلك لتأمين الكنائس ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة والمواطنين بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وأشار مدير الامن أنه تم زيادة أعداد الأكوال الأمنية داخل مدينة الاسماعيلية ومختلف مراكز المحافظة، كما تم الدفع بقوات وآليات عسكرية بالأكمنة الحدوية مع المحافظات المجاورة للاسماعيلية وضرورة فحص المترددين على المحافظة من المحافظات المجاورة مع توسيع دائرة الاشتباه.

وشهدت محافظة الاسماعيلية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين اقبال شديد من المحافظات المجاورة لقضاء شم النسيم .

مدير الامن والقيادات الامنية
مدير الامن والقيادات الامنية

 

مديرالامن فى شوارع الاسماعيلية
مديرالامن فى شوارع الاسماعيلية

 

مدبر الامن يتحدث للمواطنين
مدير الامن يتحدث للمواطنين

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

مواطنة تتحدث مع مدير الامن
مواطنة تتحدث مع مدير الامن

 

مدير الامن يستمع لسيدة قعيدة
مدير الامن يستمع لسيدة قعيدة

 

مدير الامن يتحدث مع احدى السيدات
مدير الامن يتحدث مع احدى السيدات

 


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