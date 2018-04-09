video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. كورنيش النيل والمتنزهات والخيل أشهر مظاهر الاحتفال بشم النسيم فى قنا

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:31 م
صور.. كورنيش النيل والمتنزهات والخيل أشهر مظاهر الاحتفال بشم النسيم فى قنا احتفالات شم النسيم بقنا


قنا – هند المغربى
إضافة تعليق

شهدت المتنزهات العامة وكورنيش النيل بمراكز محافظة قنا مشاركة الآلاف من أبنائها بمختلف الأعمار فى احتفالات شم النسيم وسط تواجد أمنى مكثف.

واستقل الأهالى المراكب النيلية وانتشرت الخيول حول الحدائق العامة والمتنزهات، وانطلق الأطفال للعب بالحدائق فيما انتشر بائعو الألعاب بمحيط الاحتفالات.

ومن ناحية أخرى، انتشرت قوات أمنية بالطرق السريعة ووسط المدينة والكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة لضبط الحالة الأمنية، فيما ألزمت قوات الإنقاذ النهرى أصحاب المراكب النيلية بارتداء" قميص الإنقاذ" كإجراء احترازى خلال الرحلات النيلية فى نهر النيل بالمنطقة المطلة على الكورنيش، تحسبًا لأى حالات سقوط فى النيل، وانتشرت قوات الإنقاذ على طول الكورنيش.

 ومن جانبها، أعلنت مديرية الصحة بقنا برئاسة الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا عن رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم شم النسيم والتشديد على منع الإجازات وتشكيل غرفة للأزمات داخل المديرية وإداراتها الفرعية، للتعامل الفوري مع أي حدث أو مشكلة، وتعلن مديرية الصحه بقنا عن وجود غرفة لإدارة أزمات القطاع الوقائي تعمل على مدار الساعة.

فيما تم تشكيل فريق طبي للتدخل السريع وتم التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات إضافية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة عدد الأطباء النوباتجيين بقسم الطوارئ ، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية، والتأكد من وجود الأطباء والفنيين بالأقسام المعاونة مثل الأشعة والتحاليل وبنك الدم، وجاهزية جميع أقسام الطوارئ، وسرعة الإبلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات نتيجة أي أحداث طارئة.

وأعلنت مديرية الصحة عن وجود غرفة وقائية بمديرية الصحة بقنا تعمل بصفة دائمة على مدار الساعة على رقم 3360 260 مع رفع درجة استعدادها تحسبا لأي ظروف طارئة، وذلك لتلقي بلاغات لجان مراقبة الأغذية اليومية وحالات التسمم الغذائي واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لجميع الإدارات التابعة لمديرية الصحة بقنا.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البصل والفسيخ هدايا الحبيبة فى شم النسيم" بكاريكاتير اليوم السابع

كيف تقى نفسك من أضرار "الرنجة والفسيخ" فى شم النسيم

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

شم النسيم صحة قنا




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة