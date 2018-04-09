صور.. كورنيش النيل والمتنزهات والخيل أشهر مظاهر الاحتفال بشم النسيم فى قنا







قنا – هند المغربى

شهدت المتنزهات العامة وكورنيش النيل بمراكز محافظة قنا مشاركة الآلاف من أبنائها بمختلف الأعمار فى احتفالات شم النسيم وسط تواجد أمنى مكثف.

واستقل الأهالى المراكب النيلية وانتشرت الخيول حول الحدائق العامة والمتنزهات، وانطلق الأطفال للعب بالحدائق فيما انتشر بائعو الألعاب بمحيط الاحتفالات.

ومن ناحية أخرى، انتشرت قوات أمنية بالطرق السريعة ووسط المدينة والكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة لضبط الحالة الأمنية، فيما ألزمت قوات الإنقاذ النهرى أصحاب المراكب النيلية بارتداء" قميص الإنقاذ" كإجراء احترازى خلال الرحلات النيلية فى نهر النيل بالمنطقة المطلة على الكورنيش، تحسبًا لأى حالات سقوط فى النيل، وانتشرت قوات الإنقاذ على طول الكورنيش.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الصحة بقنا برئاسة الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا عن رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم شم النسيم والتشديد على منع الإجازات وتشكيل غرفة للأزمات داخل المديرية وإداراتها الفرعية، للتعامل الفوري مع أي حدث أو مشكلة، وتعلن مديرية الصحه بقنا عن وجود غرفة لإدارة أزمات القطاع الوقائي تعمل على مدار الساعة.

فيما تم تشكيل فريق طبي للتدخل السريع وتم التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات إضافية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة عدد الأطباء النوباتجيين بقسم الطوارئ ، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية، والتأكد من وجود الأطباء والفنيين بالأقسام المعاونة مثل الأشعة والتحاليل وبنك الدم، وجاهزية جميع أقسام الطوارئ، وسرعة الإبلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات نتيجة أي أحداث طارئة.

وأعلنت مديرية الصحة عن وجود غرفة وقائية بمديرية الصحة بقنا تعمل بصفة دائمة على مدار الساعة على رقم 3360 260 مع رفع درجة استعدادها تحسبا لأي ظروف طارئة، وذلك لتلقي بلاغات لجان مراقبة الأغذية اليومية وحالات التسمم الغذائي واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لجميع الإدارات التابعة لمديرية الصحة بقنا.



























