صور.. عودة معرض الزهور بعد غياب 6 سنوات فى شم النسيم بالسويس







السويس- سيد نون

افتتح معرض الزهور بمدينة بور توفيق المطلة على المجريين الملاحيين لقناة السويس اليوم، بمناسبة شم النسيم، بعد غياب 6 سنوات بمشاركة جميع أحياء المحافظة وعدد من الشركات.

وشهد المعرض فى إقبال المواطنين على زيارته لمشاهدة الزهور الجميلة والمبهجة فى شم النسيم، خاصة أنه مقام وسط الحدائق.

المعرض تم إقامته برعاية اللواء أحمد حامد محافظ السويس، والذى قام بزيارة موقع المعرض يوميا حتى تم الانتهاء من إعداده وافتتاحه لاستقبال المواطنين.

وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، "كنت حريص على عودة معرض الزهور للإقامة فى عيد الربيع وشم النسيم، لأنه كان فى السابق من أبرز الأحداث كل عام بالمحافظة وتوقف منذ 6 أعوام".

وأضاف المحافظ، أن الزهور الجميلة يحبها الجميع، والمواطنون يحرصون على رؤيتها ودورنا توفير ذلك.

وقالت المهندسة رضا عبود، مدير مشتل حى الأربعين، إننا بذلنا جميعا جهدا كبيرا من أجل إعادة عمل معرض الزهور، والحقيقة أن المحافظ كان حريصا جدا على عودة عمل معرض الزهور، والجميع سعداء به، وجميع الورود تم زراعتها عن طريق مشاتل الحي".



الزهور



ألوان مبهجة



ورود مختلفة



الأحياء تشارك بالمعرض



إقبال على المعرض



جانب من الزهور