صور.. عودة الطلاب الروس بجامعة أسيوط بعد قضاء رحلة سياحية بالأقصر







أسيوط - محمود عجمى

عاد ضيوف جامعة أسيوط من طلاب جامعتى بيتاجورسك وداغستان الروسيتين إلى رحاب الجامعة بعد انتهاء زيارتهم إلى محافظة الأقصر فى رحلة لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية استمرت لعدة أيام.

يأتى ذلك ضمن البرنامج الثقافى الترفيهى الذى نظمته جامعة أسيوط لضيوفها الروس والذى يشمل زيارة لأشهر المعالم السياحية والأثرية بمختلف محافظات الجمهورية وذلك فى إطار برنامج زيارتهم إلى مصر لقضاء فترة دراسية تستغرق شهرين لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط ، صرح بذلك الدكتور صلاح أبو الهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع الجامعات الروسية ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة.

وأضاف الدكتور صلاح أبو الهوى منسق علاقات جامعة أسيوط، أن زيارة الوفد الروسى إلى الأقصر تأتى انطلاقاً من حرص الجامعة على دعم وتنشيط السياحة وتعريف الشعوب والثقافات الأخرى بالتاريخ العريق للمصريين وبالحضارة المصرية الأصيلة والآثار الفرعونية والتى تسهم فى تنشيط السياحة والتأكيد على أمن مصر واستقرارها حيث شملت الرحلة زيارة الوفد إلى معابد الأقصر، وهابو، والكرنك، والدير البحري، وكذلك متحف الأقصر ورحلة نيلية بالمراكب الشراعية.

وأضاف الدكتور أبو الهوى أن الوفد يضم 14 طالبا وطالبة إلى جانب مشرفة ومدرسة لتعليم اللغة الروسية، وهو ما يعد الوفد التاسع والعشرين فى تاريخ علاقات جامعة أسيوط مع الجامعات الروسية وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية والتى توثق لعلاقات متميزة ووثيقة الصلة مع الجانب الروسى والتى يرجع تاريخها لأكثر من 23عاماً شهدت تبادل كثير من الوفود الطلابية من الجانبين.

وفى السياق ذاته، أبدى الطلاب الروس إعجابهم بما شهدوه خلال رحلتهم من آثار فرعونية تحمل تاريخ أصيل وحضارة مصرية عريقة، كما أعربوا عن سعادتهم بتلك الزيارة والتى ترسخ العلاقات الوثيقة بين الشعبين المصرى والروسي.



الطلاب الروس بجامعة أسيوط



الطلاب الروس بجامعة أسيوط



الطلاب الروس بجامعة أسيوط



الطلاب الروس بجامعة أسيوط



الطلاب الروس بجامعة أسيوط



الطلاب الروس بجامعة أسيوط



الطلاب الروس بجامعة أسيوط