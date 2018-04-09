صور.. سكرتير عام الإسكندرية يتفقد الشواطئ وقلعة قايتباى والحدائق بشم النسيم







الاسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة اليوم الإثنين، بتفقد شواطئ كورنيش الإسكندرية، للوقوف على أهم المشكلات التى تواجه مواطنى وزائرى الإسكندرية لسرعة حلها ولمشاركة المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع وعيد شم النسيم.

بدأت الجولة من شاطئ المندرة السياحى والمجانى وتم تفقد الممشى الرياضى، مرورا بشاطئ البوريڤاج السياحى ومنطقة بير مسعود ثم شاطئ جليم المجانى والممشى الرياضى بجليم ثم شاطئ بحرى المميز، وخلال الجولة أشار السكرتير العام إلى أهمية توحيد ألوان وأشكال بوابات الشواطئ، وتقديم أفضل خدمات للزوار والاهتمام بمنظومة النظافة وتوضيح لافتات الأسعار الموجودة بالشواطئ وتوفير سيارات إسعاف ومعدات إنقاذ ومعدات للطوارئ بكل شاطئ.

وخلال جولته، أكد السكرتير العام على جميع رؤساء الأحياء ومدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة إزالة كافة الاشغالات والتعديات على الشواطئ وفرض غرامات فورية على أى مستأجر يخالف شروط التعاقد وضرورة إلزام المستأجرين بأسعار التذاكر ،كما وجه رؤساء الأحياء بضررة وضع عوازل وتغطية كافة الأسلاك الكهربائية على الكورنيش وذلك حفاظا على أمن و سلامه المواطنين و زوار الإسكندرية و مرتادى الشواطئ لكى تظهر الإسكندرية بالمظهر اللائق لها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

واستفسر شادى من زوار الشواطئ على أسعار التذاكر ومستوى الخدمات المقدمة لهم واحتياجاتهم، وهنأ الجميع المواطنين باحتفاليات أعياد الربيع ومتمنيا لهم قضاء وقت طيب على أرض الإسكندرية.

وشدد شادى على مستأجرى الشواطئ بتقديم أفضل مستوى للخدمة لرواد الشواطئ، كما تفقد غرف تغيير الملابس ودورات المياه لتكون بالمستوى اللائق بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورا وعمل آلية لتقديم الشكوى ضد المخالفين.

كما قام اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة اليوم بتفقد قلعة قايتباى والمنطقة المحيطة بها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال زوار وأهالى الإسكندرية خلال أعياد شم النسيم، والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه مواطنى وزائرى الإسكندرية لسرعة حلها ومشاركة المواطنين احتفالاتهم بالعيد.

خلال الجولة شدد السكرتير العام على أهمية تقديم أفضل خدمات للزوار والاهتمام بمنظومة النظافة وخاصة فى المناطق المحيطة بالمزارات السياحية، مؤكدا على رئيس الحى بإزالة كافة إشغالات الطريق ومنع دخول عدد كبير من السيارات لعدم حدوث تكدس مرورى حول المنطقة الأثرية وضرورة إظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها وخاصة خلال أيام الأعياد.

كما كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة بالمرور وتفقد حدائق الشلالات وحديقة الحيوان لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع وعيد شم النسيم والتعرف على احتياجاتهم، وللتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لرواد الحدائق.

خلال الجولة هنأ شادى رواد الحدائق بأعياد شم النسيم، متنميا لهم دوام السعادة، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين المحافظة والمواطن السكندرى وخاصة فيما يخص منظومة النظافة لكى تصل الإسكندرية إلى مستوى النظافة التى يليق بها، والذى يطلبه أهالى الإسكندرية.

وأكد السكرتير العام على ضرورة أن تظهر الحدائق بالمظهر الذى يتناسب مع احتفاليات الربيع، كما وجه المسئولين بضرورة تكثيف الحملات الأمنية على حديقة الشلالات و حديقة الحيوان، لمنع حدوث أى مشكلات لرواد الحديقة والتأكد من أمن وسلامة المواطنين، مشدداً على رئيس الحى بضرورة الاهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل وعمل صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمتنزهات وأعمدة الإضاءة بالحدائق، جاء ذلك بحضور اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق وبهية عبد الفتاح رئيس حى وسط.



سكرتير عام الإسكندرية يتفقد الشواطئ



سكرتير عام الإسكندرية يتفقد الشواطئ



سلطان يكلف شادي بتفقد حدائق الشلالات و حديقة الحيوان في أعياد الربيع



سلطان يكلف شادي بتفقد حدائق الشلالات و حديقة الحيوان في أعياد الربيع



سلطان يكلف شادي بتفقد حدائق الشلالات و حديقة الحيوان في أعياد الربيع



قلعة قايتباى



قلعة قايتباى