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صور.. رأس البر تستقبل مليون زائر فى ليلة شم النسيم وسط استنفار أمنى

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:31 ص
صور.. رأس البر تستقبل مليون زائر فى ليلة شم النسيم وسط استنفار أمنى رأس البر تستقبل مليون زائر فى ليلة شم النسيم


دمياط عبده عبد البارى
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شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، اليوم الإثنين، تزايدًا كبيرًا في أعداد المواطنين الذين جاؤوا الى رأس البر لقضاء يوم شم النسيم،وشهد شارع بورسعيد والنيل زحاما كبيرا من المواطنين وتكدس السيارات.

وقال مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر إلى أن عدد رواد المصيف تعدى المليون زائر مساء الاحد، وذلك وسط استعدادات مكثفة، والاستنفار التام لجهاز الشاطئ ورجال الإنقاذ لتوفير كافة الخدمات الشاطئية .

وأوضح خاطر لليوم السابع أن نسبة اشغال الغرف الفندقية والشقق والفيلات 100%.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قد وجه بتكثيف جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بجميع شواطئ المدينة، والعمل من أول ضوء النهار حتى آخر ضوء، لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة، وتم دعم الشاطىء بـ 100 رجل إنقاذ، و6 لانشات سريعة، و2 موتوسيكل مائى بطول الشاطئ، وتواجد 4 عربات إسعاف مجهزة، و4 خيام لتجميع الأطفال التائهين، بالإضافة للتواجد الأمنى الكامل على الشاطئ.

 

 

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