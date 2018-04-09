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صور.. حملات لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع بمدينة الأقصر

الإثنين، 09 أبريل 2018 11:34 ص
صور.. حملات لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع بمدينة الأقصر حملات لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع بالأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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واصل مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف، من حملاته لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع، تحت إشراف رئاسة حى وسط بقيادة المهندس يوسف محمد على رئيس الحى والدوشى سيد أحمد نائب رئيس الحى، وبمتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضى أحمد مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية.

ومن جانبه أعلن العميد أيمن الشريف، فى بيان أنه تتم الآن أعمال تسوية وتجريف ورفع كافة الرتش الموجود على جانبى الطريق ، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية، وذلك لتنفيذ العمل علي اقصي سرعة ممكنة، موضحاً أنه تم البدء الفعلى فى أعمال التطوير والتجميل بشارع مدرسة الصنايع، بشكل يتناسب مع الطفرة التنموية والسياحية التى تشهدها الأقصر، وأن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر أن الشارع سيتم تطويره بالكامل مع تغيير البلدورات واستبدالها بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات ، لافتاً إلى تغيير الأرصفة بالشكل الجمالى الذى يتناسب مع طبيعة مدينة الأقصر، مع إلزام كافة أصحاب المحال التجارية بالشارع بعدم التعدى على الرصيف ونظافته مع التناسق الشكلى والجمالي لجميع المحال التجارية بالشارع ورفع كفاءة واجهاتها بالشكل الذى يليق بطبيعة المدينة كمزار رئيسى بمدينة الأقصر.

 

مجلس مدينة الأقصر يواصل حملاته لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع (1)
مجلس مدينة الأقصر يواصل حملاته لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع 

 

مجلس مدينة الأقصر يواصل حملاته لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع (2)
مجلس مدينة الأقصر يواصل حملاته لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع

 

مجلس مدينة الأقصر يواصل حملاته لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع (3)
مجلس مدينة الأقصر يواصل حملاته لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع 

 


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