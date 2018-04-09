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صور.. حديقة الفردوس بأسيوط فسحة الغلابة فى شم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 11:40 ص
صور.. حديقة الفردوس بأسيوط فسحة الغلابة فى شم النسيم الأسر بالحديقة


أسيوط - هيثم البدرى
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تعد "حديقة الفردوس" بمدينة أسيوط هى الحديقة العامة الوحيدة التى يلجأ لها أبناء المراكز والقرى، والتى يطلق عليها "مكان فسحة الغلابة" فى كل المناسبات والأعياد.

يصل سعر التذكرة إلى جنيهين فقط، ومع صباح اليوم بدأ باعة الحلوى والكشري، والترمس، وحمص الشام وغزل البنات فى التراص على أسوار الحديقة لاستقبال الزائرين.

 ومع  الاحتفال بشم النسيم، توافد المئات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على أبواب الحديقة، حيث إنها ذات مساحة كبيرة وتجد الأسر مكانا لقضاء أوقاتهم بها، حيث تفترش الأسر الأرض مصطحبة معها أطعمتها من الفسيخ والرنجة والبيض والترمس، فضلا عن الرحلات النيلية ذات الأسعار المخفضة التى تنظمها القوارب، والمراكب النهرية.   

يقول على مصطفى من قرية العقال القبلى بمركز البدارى، إنه جاء وعدد من أهالى أسرته إلى القرية كونها من أرخص الأماكن، نظرا لارتفاع أسعار الأندية والمتنزهات فى أسيوط، مضيفا أنه اعتاد كل عام وأسرته القدوم إلى هذه الحديقة لقضاء اليوم من بدايته، فضلا عن أن أسعار السلع المقدمة للزائرين فى متناول اليد، بالإضافة لوجود أماكن لفسحة الأطفال ووجود المراجيح بأنواعها.

وأوضح صلاح عمر من قرية باقور بمركز أبوتيج، أن يوم شم النسيم يوم يخرج فيه الناس من هموم وضغوط الحياة، وهذه الحديقة من الحدائق التى تفضل الأسر البسيطة الذهاب إليها لقضاء أيام الأعياد والمناسبات وشم النسيم، حيث تجد الأسر مكانا للتنزه، منتقدا الارتفاع الكبير فى أسعار تذاكر الأندية التى تصل إلى 100 جنيه للتذكرة الواحدة فى بعض الأندية والمراكب النيلية، وأكد أنه يوجد مرسى نهرى بالحديقة، وتنظم رحلات نيلية من الحديقة بأسعار مخفضة أيضا.

وأشار رضا مصطفى  بائع كشرى إلى أن هذا اليوم مثل باقى أعياد السنة، تأتى فيه أعداد كبيرة من القرى والمراكز للتنزه، وهذه الأعياد تكون بمثابة مصدر رزق كبير لنا بسبب نسبة المبيعات، ونستعد لها بشكل كبير، والأسعار تكون فى متناول اليد، حيث نقدم أطباقا بجنيه وجنيهان و5 جنيهات كل على حسب مقدرته وإمكانياته، ونستمر فى البيع على مدار اليوم حتى انتهاء الحفلات.

وفى نفس السياق، أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تعليماته بتكثيف الحملات على الاسواق، وخاصة محلات بيع الأسماك بأنواعها واللحوم، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، للتأكد من سلامة وجودة اللحوم والاسماك المعروضة بالاسواق والتى يزداد الاقبال عليها.

وقال محافظ أسيوط، إن الحملات مستمرة وتم تكثيفها اليوم وذلك بالتنسيق مع مسئولى الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين والبيئة لشن حملات مفاجئة على أماكن بيع اللحوم والاسماك بالقرى والمراكز خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى مخالف.

توافد الأطفال للاحتفال
توافد الأطفال للاحتفال

 

المشروبات المثلجة
المشروبات المثلجة

 

بيع الترمس
بيع الترمس

 

حلوى الجلاب على أسوار الحديقة
حلوى الجلاب على أسوار الحديقة

 

ألعاب النيشان
ألعاب النيشان

 

توافد الأطفال على الألعاب
توافد الأطفال على الألعاب

 

احتفال الأطفال بشم النسيم
احتفال الأطفال بشم النسيم

 

ألعاب النيشان
ألعاب النيشان

 

المأكولات الشعبية
المأكولات الشعبية

 

الأسر بالحديقة
الأسر بالحديقة

 

ألعاب الأطفال
ألعاب الأطفال

 

الأطفال يحتفلون
الأطفال يحتفلون

 

طفلة تلهو بالحديقة
طفلة تلهو بالحديقة

 

الأكلات الشعبية بالحديقة
الأكلات الشعبية بالحديقة

 

ألعاب السيارات
ألعاب السيارات

 

توافد الأسر
توافد الأسر

 

الأطفال يحتفلون
الأطفال يحتفلون

 

الأسر فى الحديقة
الأسر فى الحديقة

 

أحد الأطفال بالحديقة
أحد الأطفال بالحديقة

 

احتفالات الأسر
احتفالات الأسر

 

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم

 


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