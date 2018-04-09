صور.. حدائق وشواطئ السويس تستقبل آلاف المواطنين فى شم النسيم







السويس – سيد نون

استقبلت الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالسويس والعين السخنة آلاف المواطنين الذين يحتفلون بشم النسيم داخل محافظة السويس.

وشهدت حدائق مدينة بور توفيق وكورنيش السويس المطلين على خليج السويس إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لقضاء اليوم بالحدائق.

وانتشر العاملون بجهاز النظافة بالسويس داخل الحدائق وقاموا بتوزيع أكياس خاصة بالقمامة على المواطنين بالحدائق، من أجل المحافظة على نظافتها.

وأكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أننا نقوم بتنفيذ خطة واسعة للحفاظ على جمال ونظافة الحدائق خلال شم النسيم، وأنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وجميع الأحياء اليوم.



المواطنين بالحدائق



ازدحام بالشواطئ



شاطئ