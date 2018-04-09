صور.. توافد المواطنين على مصيف رأس البر منذ الصباح لقضاء عطلة شم النسيم







دمياط - معتز الشربينى

توافد الآلاف من المصطافين ورواد مصيف رأس البر على المصيف، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم للاحتفال بأعياد الربيع.

وقامت الوحدة المحلية للمدينة برئاسة مجدى خاطر بتوزيع إرشادات السلامة على الشاطئ على بوابات المدينة لرحلات اليوم الواحد، حرصًا على سلامتهم

وشهدت رأس البر إقبالا متزايدا من رواد المصيف، منذ مساء أمس الذين قدموا من داخل وخارج المحافظة لقضاء يوم شم النسيم، وشهد شارع بورسعيد والنيل تكدسا للسيارات ازدحاما كبيرًا من المواطنين.

جدير بالذكر أنه تم بدء العمل على الشاطئ، وتدعيمه بعدد 100 رجل إنقاذ لتأمين رواد المدينة، و6 لنشات سريعة و2 موتوسيكل مائى، وإقامة 4 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و4 مناطق لتواجد عربات الإسعاف وتجهيز الادشاش، ودورات المياه المجانية، وقامت الوحدة المحلية للمدينة بتسوية الرمال بطول الشاطئ، بالمعدات الثقيلة لتكون ممهدة لاستقبال المصطافين على الشاطئ، وتم انتظام العمل على الشاطئ لاستقبال رواد المدينة.

من ناحية أخرى تقوم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بتنفيذ العديد من المسابقات الترفيهية الخفيفة بشواطئ رأس البر، خلال موسم شم النسيم، وكذا إقامة احتفالية بمقر شاطىء 63 أمام مبنى إدارة الشاطئ، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بمدينة رأس البر.



إقبال المواطنين على المصيف