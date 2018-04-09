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الإثنين، 09 أبريل 2018 03:27 م
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صور.. توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات فى سوهاج

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:11 م
صور.. توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات فى سوهاج توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات فى سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الإثنين، إلا أن الأندية والمتنزهات العامة والحدائق شهدت اليوم الأحد، خروج أعدد كبيرة من الأهالى للاحتفال بعيد شم النسيم بالمراكز المختلفة على مستوى محافظة سوهاج.

ومن أهم ما يميز الاحتفال بشم النسيم بمحافظة سوهاج هو "الترمس والملوحة والفسيخ والرنجة وركوب الخيول والحمير والمراكب النيلية"، والتى تعزف الأغانى الشعبية وأغانى المهرجانات بصوتا مرتفع داخل النيل.

ومن أهم مظاهر الاحتفال أيضًا البالونات والمراجيح والعربات الكهربائية والعجلة الدوارة والسباحة فى النيل وركوب العجل والدراجات النارية وبعض الأسر تفضل قضاء العيد بجزيرة القرمان النيلية أكبر الجزر بالمحافظة والتى توجد وسط النيل وجزيرة الزهور.

مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبد العال مساعد وزيرالداخلية اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لعملية تأمين إحتفال المواطنين بالعيد، وتم تسير دوريات سيارة ودوريات لمنع التحرش ضد الفتيات بالشوراع والمتنزهات العامة.

كما قام مدير الأمن واللواء حسن محمود حاكمدار المديرية بالمرور الدورى على كافة الأماكن والمناطق للتأكد من إنتظام الخدمات الأمنية بأماكنها .

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن أعداد من المواطنين والأسر قامت مساء أمس بالخروج للاحتفال بشم النسيم والتنزه فى الحدائق العامة والكورنيش الشرقى بمدينة ناصر، وقضاء ليلة شم النسيم، وأن الحدائق العامة والكورنيش والميادين جاهزة لاستقبال الزائرين اليوم الإثنين.

وقامت الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بتكثيف التواجد فى الميادين والشوارع والحدائق العامة وبالكورنيش الشرقى، مع اتخاذ مديرية الأمن إجراءات التأمين، فى إطار خطة متكاملة لتأمين انحاء المحافظة أثناء الاحتفالات بأعياد القيامة، وشم النسيم.

وأكد المحافظ أن عدد سيارات الإسعاف المنتشرة فى ربوع المحافظة لتغطية الاحتفالات بعيد الربيع بلغت نحو 100 سيارة إسعاف، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، لمواجهة أى طارئ وتوافر الأمصال اللازمة لمواجهة أى تسمم غذائى.

وأكد الدكتور جمال قريشى وكيل وزارة الصحة، أنه تم إلغاء الإجازات للأطباء والممرضين والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفال بشم النسيم، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ، وتكثيف وجودهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أى حالات مرضية والتعامل معها فورًا، وتوافر الأدوية الخاصة بالطوارئ.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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