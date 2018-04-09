صور.. توافد الآلاف على شواطئ البحر الأحمر لقضاء شم النسيم







البحر الأحمر - عماد عرفة

توافد منذ الصباح الباكر اليوم الاثنين، الآلاف على شواطئ المحافظة المختلفة لقضاء شم النسيم وسط جو أسرى وعائلى ممتع، والذين أحضروا معهم المأكولات المختلفة .

بداية فى شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة، حيث شهد توافد أعداد كبيرة على الشاطئ بصحبة عائلاتهم من أهالى مدينة الغردقة والمحافظات المختلفة، احتفالا بعيد شم النسيم.

من جانبه، قال أشرف فؤاد مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، إن تذكرة دخول النادى الاجتماعى 15 جنيها للفرد، ومجانا للأعضاء، مؤكدا أنه تم تجهيز 8 آلاف كرسى على الشاطئ للمواطنين وتجهيز المظلات المختلفة .

وأضاف مدير النادى الاجتماعى بالغردقة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعداد 15 منقذا بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحرى بالغردقة، لحماية المواطنين، وكذلك وضع حاجز حول المياه العميقة الممنوع السباحة بها.

وشهد شاطئ رقم 4 والفيروز، إقبالا من المواطنين، وسط تكثيف أمنى كبير وخاصة من المقيمين بشوارع الشيراتون والباشا وشيرى.

من جانبه، أكد الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، أنه تم الدفع بـ 100 سيارة إسعاف، وتوزيع السيارات على الطرق السريعة والشواطئ للتدخل الفورى فى حالة وقوع حادث، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من صيانة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكى بالسيارات ونقاط الإسعاف.



شواطئ الغردقة



ازدحام بشواطئ الغردقة



شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة فى شم النسيم



شواطئ البحر الأحمر فى شم النسيم



شم النسيم فى الغردقة



شواطئ الغردقة



الأهالى على الشواطئ



شم النسيم فى الغردقة



الغردفة فى شم النسيم



مأكولات شم النسيم على الشواطئ



تمركزات الإسعاف فى الشواطئ