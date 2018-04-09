صور.. بدء جلسة مباحثات بين ولى العهد السعودى ورئيس الوزراء الفرنسى







باريس (أ ش أ) - تصوير ( رويترز )

التقى ولى العهد السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، بباريس مع رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب.

وبدأ الجانبان جلسة مباحثات ثنائية بقصر (ماتينيون) ستمتد على مأدبة غذاء، لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون فى مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والشراكات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقى سمو الأمير محمد بن سلمان فى وقت لاحق اليوم بوزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، حيث يبحثان التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وصول ولى العهد السعودى

وكان ولى العهد السعودى، الذى وصل فرنسا أمس فى زيارة تستغرق يومين، قد استهل اليوم الشق الرسمى من زيارته، حيث يلتقى بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وعددا من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين.

ويضم الوفد الرسمى المرافق لولى العهد السعودى، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبى، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ووزير النقل الدكتور نبيل العمودى، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجرى، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.



جانب من وصول ولى العهد السعودى



استقبال ولى العهد السعودى