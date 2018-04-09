صور.. بالونات شم النسيم تملأ سماء شواطئ سفاجا

صور.. بالونات شم النسيم تملأ سماء شواطئ سفاجاالإثنين، 09 أبريل 2018 02:26 م
بالونات فى شم النسيم بسفاجا
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شهدت سماء شواطئ مدينة سفاجا كميات كبيرة من البالونات بألوان مختلفة، اطلقها مجلس مدينة سفاجا ضمن مظاهر الاحتفال بشم النسيم على شواطئ المدينة .
كما شهدت شواطئ مدينة سفاجا توافد اعداد كبيرة لقضاء شم النسيم فى جو عائلى ممتع، مصطحبين الأطعمة الخاصة بهذا اليوم، وكان أكثر الوافدين من محافظة سوهاج.
جنوب البحر الاحمر وتحديدا مدينة القصير كان الإقبال كبيرا عليها من محافظات الصعيد بشكل عام ومحافظة قنا بشكل خاص لقرب المسافة، حيث شهدت شواطئ المدينة وخاصة البعيدة من الكتلة السكنية ازدحاما شديدا.
وفى مدينة مرسى علم كانت شواطئ المدينة هادئه نوعا ما، حيث أقبل العشرات على الشواطئ المدينة إلا أن امتداد الشواطئ الكبير لوحظ عدم وجود ازدحام حول الشواطئ.
بالونات فى شم النسيم بسفاجا
شواطئ سفاجا فى شم النسيم
الأطفال فى شم النسيم بسفاجا
شواطئ سفاجا
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