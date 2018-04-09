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الإثنين، 09 أبريل 2018 01:50 م
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صور.. المئات يفترشون متنزهات المنيا فى شم النسيم.. والبيض والنابت أشهر الأكلات

الإثنين، 09 أبريل 2018 01:52 م
صور.. المئات يفترشون متنزهات المنيا فى شم النسيم.. والبيض والنابت أشهر الأكلات المئات يفترشون متنزهات المنيا فى شم النسيم


المنيا - حسن عبد الغفار
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توافد آلاف من المواطنين بمحافظة المنيا على الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل، حيث تجمع الأهالى مع أسرهم فى شكل دوائر وحلقات منذ الساعات الأولى من الصباح ، الأطفال والنساء وكبار السن يجتمعون حول طعامهم الذي تم إعداده من المنازل وهو الفول النابت والبيض والبصل.

 

كما شهدت الألعاب الموجودة على الكورنيش إقبالا كبيرا من قبل الأطفال بالإضافة إلى الإقبال الكبير على المراكب النيلية لعمل رحلات نيلية بداخل المياه.

 

وفى نفس السياق، نشرت الأجهزة الأمنية الشرطة السرية ومباحث الآداب فى الحدائق العامة والأماكن المفتوحة لتأمين المواطنين ومنع اعمال التحرش بالفتيات ، بالإضافة إلى تسيير دوريات مرورية طوال اليوم لمتابعة الحالة الأمنية.

 

ومن ناحيته، شدد عصام البديوى محافظ المنيا على رؤساء مجالس المدن بأهمية متابعة المعديات النيلية وعدم مخالفتها الحمولة ووقف أى معدية نيلية تخالف التعليمات المقررة للسير ،كما شدد على أهمية رفع القمامه مباشرة من الحدائق والمتنزهات بعد انتهاء الاحتفالات ،وأكد البديوى على متابعة التعدى على الأراضى الزراعية ووقف أى أعمال بناء تحدث فى أوقات الاحتفالات فورا وتحرير المحاضر اللازمة لها.


 

 


 

 


 

 


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