صور.. الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مهرجان الفروسية بإسنا







الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى مركز شباب الدير بأسنا، مهرجان الفروسية السنوى، وذلك بحضور مرعى النوبى وكيل المديرية للشباب، نائبا عن مدير عام المديرية، وبحضور حامد طلب مدير إدارة شباب إسنا، وحجاج عبد اللطيف وكيل إدارة الطود، وبحضور العاملين بإدارة شباب إسنا والعاملين بمركز شباب الدير بإسنا، وقد بدأت فعاليات المهرجان لسباقات عدد من الخيول على أرض مركز شباب الدير، ثم بعد ذلك توزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين بالمهرجان.

كما نظمت المديرية لقاء لمراكز تنمية مهارات الايتام (رياضى - كشفى) على مستوى الجمهورية بمشاركة 500 يتيم بالمدينة الشبابية بالطود، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وبحضور سونيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد حسان مدير الاحتفالات بالوزارة وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة.

وقد بدأت فعاليات ختام اللقاء بالسلام الجمهورى، وطابور العرض للمحافظات المشاركة، وكلمة سونيا عبد الوهاب، والتى عبرت عن شكرها وتقديرها لمديرية الشباب والرياضة بالاقصر لجهودها فى إقامة هذا اللقاء، وكلمة صلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، حيث شملت فعاليات ختام اللقاء لتنمية مهارات الأيتام بممارسة أنشطة رياضية فى ألعاب خماسيات كرة القدم، وبعض الألعاب الترفيهية للمشاركين من الأيتام، وتوزيع التيشرتات على المشاركين من المحافظات المختلفة .

شباب ورياضة الأقصر تنظم مهرجان الفروسية بإسنا



جانب من فعاليات مهرجان الفروسية بمركز شباب الدير باسنا