صور.. إقبال كثيف على حديقة الحيوان بالإسكندرية للاحتفال بشم النسيم







الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية "حديقة حيوان النزهة" إقبالا كبيرا من مواطنى الإسكندرية والوافدين إليها لقضاء عيد شم النسيم وأعياد الربيع، حيث شهدت الحديقة منذ الصباح توافد أعداد كبيرة من المواطنين على الحديقة مصطحبين الأطفال للاستمتاع بالعيد والتنزه وتناول الفسيخ والسردين والرنجة.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان مخيمر مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية إن الحديقة قد استعدت لاستقبال المواطنين، حيث تشهد الحديقة فى كل عام إقبالا كبيرا من المواطنين على الحديقة فى شم النسيم، خاصة أن حالة الطقس مازالت باردة بعض الشىء قد لا تناسب الذهاب إلى الشواطئ.

وأشارت مدير حديقة حيوان النزهة إلى أن الحديقة استعدت ببعض الحويانات الجديدة، حيث ورد إليها الغزال العربى وطيور مائية وولدت كبش "أروى" و2 نسناس سودانى جديد، مشيرة إلى أن الحديقة تستقبل نحو 5 آلاف زائر فى كل عام.

وكثفت الحديقة استعدادتها حيث تم منع الإجازات للأطباء والعاملين والموظفين بالحديقة، كما تم تركيب إذاعة داخلية للبحث عن المفقودين من الأطفال ومنع دخول الباعة الجائلين إلى داخل الحديقة.

كما شهدت أحياء الإسكندرية المختلفة أعمال مكثفة لنظافة الشوارع الرئيسية خاصة الأحياء التى تطل على كورنيش الإسكندرية، وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد الربيع واستقبال موسم الاصطياف لهذا العام.

وبناء على توجيهات اللواء خالد حسن مرسى رئيس حى المنتزه أول تواجد إدارات الحى ومديرى الإدارات ومعاونى رئيس الحى بمختلف قطاعات الحى اليوم بمنطقة بئر مسعود بسيدى بشر، وقامت السيارات بضخ المياه لإزالة الأتربة.

من جانبه شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بإزالة كل الإشغالات والتعديات على الشواطئ وفرض غرامات فورية على أى مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يقوم بالتعدى أو سرقة وصلات كهرباء أو مياه.

وأكد على مستأجرى الشواطئ بتقديم أفضل مستوى للخدمة إلى الرواد والمصطافين، كما شدد على قيام مسئولى الشواطئ بمتابعة الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق بالإسكندرية، مؤكدا ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورا وعمل آلية لتقديم الشكوى ضد المخالفين.















































