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صور.. إقبال كبير من الزائرين على مصيف بلطيم.. و100 منقذ بالشواطئ

الإثنين، 09 أبريل 2018 01:07 م
صور.. إقبال كبير من الزائرين على مصيف بلطيم.. و100 منقذ بالشواطئ إقبال كبير من الزائرين على مصيف بلطيم


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد مصيف بلطيم، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من أهالى كفر الشيخ والمحافظات المتعددة لقضاء عطلة أعياد الربيع  بشواطئ المصيف الستة، واحتمى الزائرون بالشماسى من حرارة الجو، كما شهدت محال بيع الفسيخ والسمك زحامًا شديدًا من الزائرين للمصيف، وشهدت مداخل المصيف زحامًا للسيارات، والتى تنقل الراغبين لقضاء أعياد الربيع بالمصيف وسط إجراءات أمنية، حفاظًا على حياة المتواجدين، كما توافد عدد كبير من الزائرين  من الشباب والفتيات والأطفال على مستأجرى الدراجات للتمتع بقضاء أوقات بالطواف بها على شواطئ المصيف بطرق خصصت لذلك .

وقال المحاسب فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن المصيف استقبل عددا كبيرا من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، للاحتفال بيوم شم النسيم، وامتلأت الشواطئ بالزائرين، مشيرًا إلى أن متطلبات الزائرين للمصيف متواجدة من سلع استهلاكية وخبز  ووسائل ترفيه، وتتابع غرفة العمليات بالمصيف كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى ونستجيب بحلها، مؤكدًا أن هناك تواجدا أمنيا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفال بأعياد الربيع .

وأضاف شميس لـ"اليوم السابع" لدينا 110 منقذين منتشرين بشواطئ المصيف "الأمل، الزهراء، النرجس، الفنار، السلام، الفيروز"، وتم مدهم بأدوات الإنقاذ اللازمة من أطوق نجاة وصفارات الإنذار، وتابعت نشر سلالم المراقبة على الشاطئ.

وأشار شميس إلى أن حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات لتوفير بيئة نظيفة للزائرين، وتذليل كل العقبات التى قد تواجههم، مؤكدا أنه تم الإعداد لإقامة حفلات سمر للمترددين على المصيف، وتشغيل الملاهى وألعاب الأطفال والسيرك.

وقال محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بمصيف بلطيم ، إن المهندس فادي شميس ، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تفقد عدد من المصالح والجهات الخدمية بمدينة مصيف بلطيم من المخابز والوحدات الصحية ورجال الإنقاذ على الشواطئ والنظافة العامة للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين وتم التنبيه على استكمال نقص الأدوية وعمل صيانة اللازمة والفورية لبعض بلاعات الصرف الصحى بالمدينة، كما تابع أعمال بناء البلدورات بتوسعة الطريق بمنطقة السلام والتنبيه على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال داخل مدينة المصيف.

رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع الشواطئ
رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع الشواطئ

 

متابعة المصطافين والزائرين
متابعة المصطافين والزائرين

 

توافد المصطافين
توافد المصطافين

 

تواجد المنقذين بطول شواطئ مصيف بلطيم الستة
تواجد المنقذين بطول شواطئ مصيف بلطيم الستة

 

تواجد الزائرين والمحتفلين بشم النسيم
تواجد الزائرين والمحتفلين بشم النسيم

 

تحذير من المنقذين للمصطافين
تحذير من المنقذين للمصطافين

 

تواجد المصطافين بالمصيف لقضاء شم النسيم
تواجد المصطافين بالمصيف لقضاء شم النسيم

 

جانب من شاطئ النرجس
جانب من شاطئ النرجس

 

توافد الاسر بشواطئ بلطيم
توافد الاسر بشواطئ بلطيم

 

جانب من تواجد الباعة على الشواطئ
جانب من تواجد الباعة على الشواطئ

 

المواطنين بشاطء الزهراء
المواطنين بشاطء الزهراء

 

رئيس مصيف بلطيم يتابع مستشفى المصيف
رئيس مصيف بلطيم يتابع مستشفى المصيف

 

متابعة مخابز المصيف
متابعة مخابز المصيف

 

توفير الخبز للمصطافين
توفير الخبز للمصطافين

 

متابعة توفير الخبز للزائرين بمصيف بلطيم
متابعة توفير الخبز للزائرين بمصيف بلطيم

 

تميز خبر المصيف
تميز خبر المصيف

 


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