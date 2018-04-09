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الإثنين، 09 أبريل 2018 03:30 م
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صور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية لقضاء شم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:46 م
صور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية لقضاء شم النسيم إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة شم النسيم وأعياد الربيع، وقد شهدت الشواطئ استعدادات مكثفة لاستقبال عيد شم النسيم الذى يعتبر بداية موسم الاصطياف بالإسكندرية.

 

من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رفع  كفاءة الشواطئ لإضفاء مظهر جمالى وحضارى عليها، وأيضا مستوى الخدمات التى تقدم لمواطنى وزائرى الإسكندرية.

 

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بإزالة كل الإشغالات والتعديات على الشواطئ وفرض غرامات فورية على أى مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يقوم بالتعدى أو سرقة وصلات كهرباء أو مياه، وأكد على مستأجرى الشواطئ بتقديم أفضل مستوى للخدمة إلى الرواد والمصطافين، كما شدد على قيام مسئولى الشواطئ بمتابعة الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق بالإسكندرية، مؤكدا ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورا وعمل آلية لتقديم الشكوى ضد المخالفين.


 

 


 

 


 

 


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