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الإثنين، 09 أبريل 2018 09:52 م
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صور.. إخلاء شاطئ رأس البر فى ختام الاحتفال بشم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 08:38 م
صور.. إخلاء شاطئ رأس البر فى ختام الاحتفال بشم النسيم شاطئ رأس البر


دمياط عبده عبد البارى
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أخلى رجال الانقاذ وإدارة شاطئ رأس البر مياه البحر من المواطنين عقب غروب الشمس ووجه رئيس مدينة رأس البر الشكر لرجال الانقاذ والمعدات البحريه وادارة الشاطئ وهيئة الاسعاف والهلال الاحمر وقوات حرس الحدود والشرطة والصحة والتموين علي مجهوداهم بشواطئ المدينة في نهاية يوم شم النسيم علي شاطئ بعد إنتهاء اليوم بدون اي حالات غرق وتم انقاذ 31 حالة وإعادة 85 طفلا تائهاو تسليمهم الي ذويهم .

وشهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، اليوم الإثنين، تزايدًا كبيرًا في أعداد المواطنين الذين جاؤوا الى رأس البر لقضاء يوم شم النسيم

وبدأ توافد المصطافين ورواد رأس البر منذ الساعات الأولى لصباح شم النسيم للاحتفال بأعياد الربيع بالمدينة والوحدة المحلية تقوم بتوزيع إرشادات السلامة على الشاطئ على بوابات المدينة لرحلات اليوم الواحد حرصاً على سلامتهم.

وقال مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر إلى أن عدد رواد المصيف تعدى المليون زائر مساء الاحد، وذلك وسط استعدادات مكثفة، والاستنفار التام لجهاز الشاطئ ورجال الإنقاذ لتوفير كافة الخدمات الشاطئية .

وأوضح خاطر لليوم السابع أن نسبة اشغال الغرف الفندقية والشقق والفيلات بلغت 100%.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قد وجه بتكثيف جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بجميع شواطئ المدينة، والعمل من أول ضوء النهار حتى آخر ضوء، لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة، وتم دعم الشاطىء بـ 100 رجل إنقاذ، و6 لانشات سريعة، و2 موتوسيكل مائى بطول الشاطئ، وتواجد 4 عربات إسعاف مجهزة، و4 خيام لتجميع الأطفال التائهين، بالإضافة للتواجد الأمنى الكامل على الشاطئ.

   

المواطنين-يحتفلون-بشم-النسيم-بشاطئ-رأس-البر-(1)
 

المواطنين-يحتفلون-بشم-النسيم-بشاطئ-رأس-البر-(2)
 

المواطنين-يحتفلون-بشم-النسيم-بشاطئ-رأس-البر-(3)
 

المواطنين-يحتفلون-بشم-النسيم-بشاطئ-رأس-البر-(4)
 

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