صور.. أهالى شهداء "مار جرجس" يزورن مقابرهم ومتحف مقتنياتهم بالكنيسة

صور.. أهالى شهداء "مار جرجس" يزورن مقابرهم ومتحف مقتنياتهم بالكنيسةالإثنين، 09 أبريل 2018 05:30 م
أهالى شهداء "مار جرجس"
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حرص أهالى شهداء كنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية، الذين استشهدوا فى حادث التفجير يوم أحد الشعانين العام الماضى، على زيارة جثامين ذويهم فى المقبرة الجماعية التى أعدتها الكنيسة بداخلها.
وقام أسر الشهداء بوضع الورود أمام مقابر ذويهم، ورش العطور فى وجود الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، الذى حرص على التواجد وسط أسر الشهداء.
كما توجه أسر الشهداء إلى متحف الكنيسة، والذى يضم بعض متقنيات الشهداء التى كانت معهم وقت الحادث، والساعه البندول التى توقفت عند التاسعة صباحا وقت وقوع الحادث، كما يضم المتحف صورة مجمعة للشهداء، ورسائل التعزية التى بعثها عدد من رؤساء وسفراء ورؤساء كناس بالعالم.
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