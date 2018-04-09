صور.. أسر كفر الشيخ تلجأ للمناطق الخضراء بالشوارع للاحتفال بشم النسيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

لجأت آلاف الأسر بمدينة كفر الشيخ للمناطق الخضراء على جانبى شوارع المدينة الممتدة من ميدان النصر مرورًا بديوان عام محافظة كفر الشيخ، حتى حديقة صنعاء، وافترشت الأسر الأرض لتناول وجبة الفسيخ والرنجة، وامتطى الأطفال الجياد المنتشرة فى تلك المنطقة، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو.

ونصبت العديد من الأسر الخيام على جانبى طرقات المدينة، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع، كما تواجد الآلاف من الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، وتابعت غرفة العمليات بتوجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.



توافد الأسر على حديقة صنعاء بكفر الشيخ



جانب من لجوء الأهالى للمناطق الخضراء على الطرق



الأهالى يفترشون المسطحات الخضراء



الأطفال يلجئون للمتنزهات



جانب من إقبال الأهالى



الأهالى بميدان الملك عبدالله



لجوء الأسر البسيطة للمناطق الخضراء بالشوارع



توافد الاهالي على الحدائق



الاقبال على حديقة الحيوان



جانب منن الخيام التي نصبتها الأهالي



جانب من الاقبال على الحدائق



جانب من تواجد الأهالي



جانب من التواجد بالحديقة