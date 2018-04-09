video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أسر كفر الشيخ تلجأ للمناطق الخضراء بالشوارع للاحتفال بشم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:47 م
صور.. أسر كفر الشيخ تلجأ للمناطق الخضراء بالشوارع للاحتفال بشم النسيم جانب من إقبال الأهالى


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

لجأت آلاف الأسر بمدينة كفر الشيخ للمناطق الخضراء على جانبى شوارع المدينة الممتدة من ميدان النصر مرورًا بديوان عام محافظة كفر الشيخ، حتى حديقة صنعاء، وافترشت الأسر الأرض لتناول وجبة الفسيخ والرنجة، وامتطى الأطفال الجياد المنتشرة فى تلك المنطقة، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو.

ونصبت العديد من الأسر الخيام على جانبى طرقات المدينة، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع، كما تواجد الآلاف من الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، وتابعت غرفة العمليات بتوجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

توافد الأسر على حديقة صنعاء بكفر الشيخ
توافد الأسر على حديقة صنعاء بكفر الشيخ

 

جانب من لجوء الأهالى للمناطق الخضراء على الطرق
جانب من لجوء الأهالى للمناطق الخضراء على الطرق

 

الأهالى يفترشون المسطحات الخضراء
الأهالى يفترشون المسطحات الخضراء

 

الأطفال يلجئون للمتنزهات
الأطفال يلجئون للمتنزهات

 

جانب من إقبال الأهالى
جانب من إقبال الأهالى

 

الأهالى بميدان الملك عبدالله
الأهالى بميدان الملك عبدالله

 

لجوء الأسر البسيطة للمناطق الخضراء بالشوارع
لجوء الأسر البسيطة للمناطق الخضراء بالشوارع

 

توافد الاهالي على الحدائق
توافد الاهالي على الحدائق

 

الاقبال على حديقة الحيوان
الاقبال على حديقة الحيوان

 

جانب منن الخيام التي نصبتها الأهالي
جانب منن الخيام التي نصبتها الأهالي

 

جانب من الاقبال على الحدائق
جانب من الاقبال على الحدائق

 

جانب من تواجد الأهالي
جانب من تواجد الأهالي

 

جانب من التواجد بالحديقة
جانب من التواجد بالحديقة

 

جانب من التواجد بالحدائق
جانب من التواجد بالحدائق

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن كفر الشيخ ومساعد المحافظ يتفقدان المتنزهات فى شم النسيم

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

شم النسيم

حديقه الصنعاء




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة