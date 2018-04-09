صور.. أبناء السويس يحرقون دمية اللمبى فى ليلة شم النسيم على أنغام السمسمية







السويس- سيد نون

قام مواطنون بمحافظة السويس بحرق دمية "اللمبى" فى ليلة شم النسيم، فى عادة سنوية تمتد لأكثر من قرن بمدن القناة بورسعيد وإسماعلية والسويس، خلال احتفالية "بساقية غزالى.. أولاد الأرض" بوسط المدينة تستهدف التنديد بالاحتلال الإنجليزى.

وعلى أنغام السمسمية قام المواطنون من جميع الأعمار بترديد الأغانى قبل وخلال حرق دمية اللمبى.

بدأت الفكرة بحرق دمية "اللمبى"، وهو تحريف لاسم اللورد "إدموند هنرى"، المندوب السامى لبريطانيا في مصر، إبان ثورة 1919، رمز الاحتلال الإنجليزى، وكان يتسم بالبطش.

وفي عادة تسمى "التجريسة"، راحوا ينشدون أغنية للتنديد به تقول كلماتها "يا ألمبى يابن حالمبوحة ده حكايتك صبحت مفضوحة".

وقال أحمد على، من قام بإعداد دميه اللمبى، إنها عادة قديمة فى محافظات القناة ونقوم كل عام بمحافظة السويس بتنفيذها.

وأكد أحمد على، أننا نحاول الحفاظ على التراث، بجانب نشر البهجة بين الجميع وقمنا كما كان يحدث من عشرات الأعوام قبل منتصف الليل بحرق دميه اللمبى.

والدمية على شكل إنسان صنعها أهالى القناة زمان للورد "إدموند هنرى اللمبى"، المندوب السامى لبريطانيا فى مصر، أثناء ثورة 1919، وكان معروف ببطشة فكرهه الأهالى فصنعوا دمية له وحرقوها.



اللمبي



اللمبي قبل الحرق



لحظة حرق اللمبي