شم النسيم بكفر الشيخ.. أسر دسوق تتوافد على الحدائق والرحلات النيلية (صور)







كفر الشيخ - محمد سليمان

توافد الأهالى من القرى والعزب على حدائق مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، خاصة حديقة الأسرة والطفولة، وعدد من الحدائق التى أُعدّت لاستقبال المواطنين لقضاء شم النسيم، واصطحب الأهالى الأطعمة من الفسيخ والرنجة والبصل لتناولها بالحديقة، وتوجه الأطفال للأماكن المخصصة لهم داخل حديقة الأسرة والطفل لممارسة هواياتهم واللعب.

وفضّل عدد من الأسر والشباب التوجه فى رحلات نيلية قبل تناولهم الفسيخ والرنجة والبصل، كما توافد على مدينة دسوق عدد كبير من قرى محافظة البحيرة للتنزه، وقضاء وقت ممتع بالرحلات النيلية، إضافة لزيارة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى.

وقال اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه يتابع تواجد الأهالى بالحدائق المتعددة بدسوق، وتأمين شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى لشواطئ النيل، والمراكب التى تنفذ بالرحلات النيلية لزوار المدينة طوال فترة الاحتفال بشم النسيم، كما أن غرفة العمليات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق تتلقى أى شكاوى طوال 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الربيع، والعمل على حلها فورا، وعلى وجه الخصوص الكهرباء والمياه والصرف الصحى وتقديم الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة بجميع شوارع المدينة، والوحدات المحلية القروية التابعة لمركز دسوق، ورفع المخلفات من الحدائق والمنتزهات وشواطئ النيل أولا بأول .

وأضاف "الحشاش"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجانا لمراقبة الأسعار ومداومة الرقابة الصحية على محلات الأسماك المملحة والجزارة، كما تمت مضاعفة حصة الدقيق خلال هذا اليوم، وفتح نقاط إسعاف بكل أنحاء المدنية، وعلى وجه الخصوص فى الشوارع التى تشهد زحاما من زوار وأهالى المدينة، وفى الحدائق وشواطئ النيل .



الرحلات النيلية فى دسوق بكفر الشيخ



توافد الأهالى على جديقة الأسرة والطفولة بدسوق



فرحة بقضاء شم النسيم بدسوق



الأطفال فى حديقة الأسرة بمدينة دسوق



الأطفال فى منطقة الألعاب