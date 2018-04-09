سلطان بن سحيم عن مشروع قناة سلوى:قطر أصبحت معزولة بفعل سياسة "الحمدين"







كتب هيثم سلامة

علق الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدويلة قطر، على مشروع قناة سلوى السعودية التى تحول قطر إلى جزيرة معزولة، مشيرًا إلى أنه للأسف كانت قطر عزيزة بجيرانها وأشقائها، الآن تظل وحيدة بسبب فعل سياسية نظام الحمدين الذين لن يرحمهم التاريخ.

وكتب سلطان بن سحيم آل ثانى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "كل مرارة وأسى أقولها: أين كانت قطر وكيف بلغت؟! وبعد أن كانت عزيزة بجيرانها وأشقائها، أصبحت معزولة وحيدة بفعل سياسة نظام الحمدين..لن يرحمهم التاريخ ولن يصفح عنهم شعبهم".

وأضاف: "استقدموا التركي والإيراني، وأبعدونا عن محيطنا الخليجى، أبعد هذا كله نستغرب أن يدافع جيراننا عن مصالحهم؟".

يذكر أن مشروع قناة سلوى البحرية، سيكون على طول الحدود مع قطر وستلغى جميع الحدود البرية وتكون سعودية خالصة، بحيث تكون داخل الأراضى السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمى مع قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هى منطقة عسكرية للحماية والرقابة.