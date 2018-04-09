video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زيد بن رعد ينتقد ردود أفعال القوى الكبرى حول الهجوم الكيماوى فى سوريا

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:40 م
زيد بن رعد ينتقد ردود أفعال القوى الكبرى حول الهجوم الكيماوى فى سوريا الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان


جنيف (رويترز)
إضافة تعليق

انتقد الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان أعضاء مجلس الأمن الدولى اليوم الاثنين، بسبب اكتفائهم بتقديم "إدانات واهنة" لهجوم كيماوى فى سوريا، قائلا إن التقاعس عن الرد بقوة أشد قد تكون له عواقب وخيمة لعقود قادمة.

وقال الأمير زيد فى بيان "هناك عدد من القوى العالمية الكبرى منخرطة بشكل مباشر فى الصراع فى سوريا، ورغم ذلك فشلوا تماما فى وقف هذا الانحدار المشئوم صوب إتاحة الأسلحة الكيماوية للجميع".

وأضاف "هذا التجاهل الجماعى لواقعة أخرى من الاستخدام المحتمل لأحد أشد الأسلحة التي صنعها الإنسان بشاعة لهو أمر بالغ الخطورة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: بوتين ربما يتحمل المسئولية عن الهجوم الكيماوى فى سوريا

الخارجية البريطانية: جونسون تحدث هاتفيا مع الجانب الأمريكى بشأن سوريا

ترامب: سنتخذ قرارات هامة بشأن سوريا نهاية اليوم

سوريا

اخبار سوريا

الامم المتحده

اخبار الامم المتحده

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة