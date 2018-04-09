زيد بن رعد ينتقد ردود أفعال القوى الكبرى حول الهجوم الكيماوى فى سوريا

زيد بن رعد ينتقد ردود أفعال القوى الكبرى حول الهجوم الكيماوى فى سورياالإثنين، 09 أبريل 2018 06:40 م
الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان
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انتقد الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان أعضاء مجلس الأمن الدولى اليوم الاثنين، بسبب اكتفائهم بتقديم "إدانات واهنة" لهجوم كيماوى فى سوريا، قائلا إن التقاعس عن الرد بقوة أشد قد تكون له عواقب وخيمة لعقود قادمة.
وقال الأمير زيد فى بيان "هناك عدد من القوى العالمية الكبرى منخرطة بشكل مباشر فى الصراع فى سوريا، ورغم ذلك فشلوا تماما فى وقف هذا الانحدار المشئوم صوب إتاحة الأسلحة الكيماوية للجميع".
وأضاف "هذا التجاهل الجماعى لواقعة أخرى من الاستخدام المحتمل لأحد أشد الأسلحة التي صنعها الإنسان بشاعة لهو أمر بالغ الخطورة".
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