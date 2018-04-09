"رويترز" نقلا عن مسئولين أمريكيين: لا صحة لضرب قواعد سورية

"رويترز" نقلا عن مسئولين أمريكيين: لا صحة لضرب قواعد سوريةالإثنين، 09 أبريل 2018 04:16 ص
قصف جوى - أرشيفية
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نفى مسؤولون أمريكيون يوم الأحد تقارير عن ضربة جوية أمريكية على قاعدة جوية للحكومة السورية.
جاء النفى الأمريكى بعد أن قال التلفزيون السورى اليوم الإثنين إن دوى انفجارات سمع فى محيط مطار التيفور بريف حمص وإن المطار استهدف بعدة صواريخ يعتقد أنها أمريكية.
وجاء ذلك أيضا بعد أن حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من "دفع ثمن باهظ" جراء شن هجوم كيماوى على مدينة محاصرة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى سوريا حيث أبلغت جماعات إغاثة طبية عن سقوط عشرات القتلى بالغاز السام.
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