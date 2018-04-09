"رويترز": أمريكا ترى أن مدينة دوما السورية تعرضت لهجوم كيماوي







(رويترز)

قالت مصادر بالإدارة الأمريكية إن تقييم السلطات الأمريكية يشير إلى أن أسلحة كيماوية استخدمت فى هجوم على مدينة سورية محاصرة خاضعة لسيطرة المعارضة لكن السلطات لا تزال تعكف على تقييم تفاصيل الهجوم.

وقالت المصادر التى لم تصل إلى حد توجيه اتهام، إن التقييم جرى بقدر من الثقة فى هجوم السبت الذى قالت جماعات إغاثة طبية إنه قتل عشرات الأشخاص فى مدينة دوما.