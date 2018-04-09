"رويترز": أمريكا ترى أن مدينة دوما السورية تعرضت لهجوم كيماوي

"رويترز": أمريكا ترى أن مدينة دوما السورية تعرضت لهجوم كيماويالإثنين، 09 أبريل 2018 03:03 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إضافة تعليق
قالت مصادر بالإدارة الأمريكية إن تقييم السلطات الأمريكية يشير إلى أن أسلحة كيماوية استخدمت فى هجوم على مدينة سورية محاصرة خاضعة لسيطرة المعارضة لكن السلطات لا تزال تعكف على تقييم تفاصيل الهجوم.
وقالت المصادر التى لم تصل إلى حد توجيه اتهام، إن التقييم جرى بقدر من الثقة فى هجوم السبت الذى قالت جماعات إغاثة طبية إنه قتل عشرات الأشخاص فى مدينة دوما.
إضافة تعليق
رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة
وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة