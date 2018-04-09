دى ميستورا: وقف إطلاق النار فى دوما كان هشا.. وتركيا قد تنخرط فى أعمال عسكرية

دى ميستورا: وقف إطلاق النار فى دوما كان هشا.. وتركيا قد تنخرط فى أعمال عسكريةالإثنين، 09 أبريل 2018 09:22 م
ستيفان دى ميستورا
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قدم ستيفان دى ميستورا، المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، إحاطته لمجلس الأمن الدولى حول مستجدات الأوضاع فى دمشق، مؤكدًا أن التوتر يزداد على المستوى الدولى بسب الأوضاع هناك، ولم يتبنى أحد حت الآن هجوم "تيفور".
وقال دى ميستورا، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع فى سوريا، إن وقف إطلاق النار كان هشًا فى دوما، والحكومة السورية لم تساعدنا بعملنا هنا، مشيرًا إلى أنه حدث تصعيد كبير فى إبريل وشن غارات كثيرة، وثمة تقارير عن هجوم كيماوى.
وذكر أنه تم إخلاء أكثر من 4 آلاف عنصر من فصيل جيش الإسلام منذ بداية شهر أبريل، لافتًا إلى أن تركيا قد تنخرط فى أعمال عسكرية خارج عفرين.
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