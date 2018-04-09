video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 10:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دى ميستورا: وقف إطلاق النار فى دوما كان هشا.. وتركيا قد تنخرط فى أعمال عسكرية

الإثنين، 09 أبريل 2018 09:22 م
دى ميستورا: وقف إطلاق النار فى دوما كان هشا.. وتركيا قد تنخرط فى أعمال عسكرية ستيفان دى ميستورا


كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قدم ستيفان دى ميستورا، المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، إحاطته لمجلس الأمن الدولى حول مستجدات الأوضاع فى دمشق، مؤكدًا أن التوتر يزداد على المستوى الدولى بسب الأوضاع هناك، ولم يتبنى أحد حت الآن هجوم "تيفور".

 

وقال دى ميستورا، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع فى سوريا، إن وقف إطلاق النار كان هشًا فى دوما، والحكومة السورية لم تساعدنا بعملنا هنا، مشيرًا إلى أنه حدث تصعيد كبير فى إبريل وشن غارات كثيرة، وثمة تقارير عن هجوم كيماوى.

 

وذكر أنه تم إخلاء أكثر من 4 آلاف عنصر من فصيل جيش الإسلام منذ بداية شهر أبريل، لافتًا إلى أن تركيا قد تنخرط فى أعمال عسكرية خارج عفرين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. البيت الأبيض: ترامب مازال يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا

ستيفان دى ميستورا

المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا

سوريا

مجلس الامن

عفرين

تركيا

الهجوم الكيماوى




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة