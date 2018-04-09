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دمشق تتهم إسرائيل بقصف مطار التيفور العسكرى

الإثنين، 09 أبريل 2018 09:25 ص
دمشق تتهم إسرائيل بقصف مطار التيفور العسكرى الوضع فى سوريا - أرشيفية


(أ ف ب)
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قال مصدر عسكرى سورى صباح، اليوم الاثنين، إن إسرائيل شنت الضربة الجوية على مطار التيفور العسكرى فى محافظة حمص فى وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

وأوضح المصدر العسكرى أن "العدوان الإسرائيلى على مطار التيفور تم بطائرات من طراز إف-15 أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضى اللبنانية". وأسفرت الضربة الجوية، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم مقاتلون إيرانيون.


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