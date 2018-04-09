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الإثنين، 09 أبريل 2018 12:23 م
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دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:12 م
دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة ميناء بورسعيد - أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الإثنين،عن دخول وخروج 24 سفينة، وذلك خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول 3 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة ومن المنتظردخول 5 سفن،كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على أرصفة الميناء سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

 


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