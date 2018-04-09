دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الإثنين،عن دخول وخروج 24 سفينة، وذلك خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول 3 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة ومن المنتظردخول 5 سفن،كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على أرصفة الميناء سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .