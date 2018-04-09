دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالإثنين، 09 أبريل 2018 12:12 م
ميناء بورسعيد - أرشيفية
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الإثنين،عن دخول وخروج 24 سفينة، وذلك خلال 24 ساعة .
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول 3 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة ومن المنتظردخول 5 سفن،كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على أرصفة الميناء سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
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