خروج 39 حافلة تقل مسلحى جيش الإسلام مع عائلاتهم إلى جرابلس شمال سوريا







دمشق (أ ش أ)

أفاد مصدر ميدانى سورى، اليوم الإثنين، بخروج 39 حافلة تقل مسلحى (جيش الإسلام) برفقة عائلاتهم من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية إلى مدينة جرابلس شمال سوريا.

وقال المصدر - وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) - "إنه مقابل خروج هذه الحافلات تم إطلاق سراح 52 شخصا كانوا معتقلين لدى (جيش الإسلام) فى دوما"، مضيفا أنه يتم حاليا تجميع الحافلات التى خرجت من دوما عند حدود حرستا قبل انطلاقها دفعة واحدة نحو الشمال السوري.

يشار إلى أن الدفعة الأولى من مقاتلى المعارضة وأسرهم قد غادرت أمس الأحد، مدينة دوما إلى منطقة فى شمال سوريا خاضعة للمعارضة فى إطار اتفاق توصلت إليه موسكو مع فصيل (جيش الإسلام).

وكانت روسيا أعلنت - فى وقت سابق - أنه تم الاتفاق مع (جيش الإسلام) لخروج مقاتليه من دوما على غرار ما حدث فى بلدات أخرى فى الغوطة الشرقية، ويقضى الاتفاق بانسحاب قرابة 8 آلاف من مقاتلى الفصيل ونحو 40 ألف من عائلاتهم.