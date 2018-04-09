"خارجية البحرين" تعلق على موقف قطر عقب إنشاء قناة "سلوى" السعودية

"خارجية البحرين" تعلق على موقف قطر عقب إنشاء قناة "سلوى" السعوديةالإثنين، 09 أبريل 2018 11:41 م
خالد بن أحمد وزير خارجية البحرين
إضافة تعليق
علق خالد بن أحمد، وزير خارجية دولة البحرين، على مشروع قناة سلوى السعودية والتى تحول قطر إلى جزيرة معزولة، بأن من يفتح أبوابة للقوات الأجنبية، لابد أن يتقبل إقامة خط بارليف على حدوده.
وكتب خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلاً :"على من يفتح أبوابه و بره و بحره للقوات الأجنبية، بما يشكل تهديد حقيقى لجيرانه و للأمن الإقليمي، أن يتقبل إقامة خط بارليف على حدوده".
تدوينة وزير خارجية البحرين
يذكر أن مشروع قناة سلوى البحرية، سيكون على طول الحدود مع قطر وستلغى جميع الحدود البرية وتكون سعودية خالصة، بحيث تكون داخل الأراضى السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمى مع قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هى منطقة عسكرية للحماية والرقابة.
إضافة تعليق
"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة
صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة