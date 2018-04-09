"خارجية البحرين" تعلق على موقف قطر عقب إنشاء قناة "سلوى" السعودية







كتب هيثم سلامة

علق خالد بن أحمد، وزير خارجية دولة البحرين، على مشروع قناة سلوى السعودية والتى تحول قطر إلى جزيرة معزولة، بأن من يفتح أبوابة للقوات الأجنبية، لابد أن يتقبل إقامة خط بارليف على حدوده.

وكتب خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلاً :"على من يفتح أبوابه و بره و بحره للقوات الأجنبية، بما يشكل تهديد حقيقى لجيرانه و للأمن الإقليمي، أن يتقبل إقامة خط بارليف على حدوده".



تدوينة وزير خارجية البحرين

يذكر أن مشروع قناة سلوى البحرية، سيكون على طول الحدود مع قطر وستلغى جميع الحدود البرية وتكون سعودية خالصة، بحيث تكون داخل الأراضى السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمى مع قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هى منطقة عسكرية للحماية والرقابة.