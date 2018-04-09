حملات نظافة ليلية ومقاومة البعوض بمصيف بلطيم







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين ، حملة لمقاومة البعوض والتخلص منه بطريقة طبيعية وفعالة وآمنة على الأطفال والكبار، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيخ، وتضمنت الحملة 3 سيارات، و3 أجهزة ضباب، كما شهدت شواطئ المصيف حملات نظافة ليلية لنقل القمامة ، وتنظيف الشواطئ من المتخلفات التي تركها الزائرين للمصطافين أثناء احتفالاتهم بعيد شم النسيم بشواطئ المصيف.

وقال المحاسب فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن الحملة التي يشهدا المصيف على جميع مناطق المدينة المختلفة والشوارع الخلفية ناحية الجبال الرملية ووسط العمارات، بشواطئ المصيف الستة ، للقضاء على الناموس والبعوض، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف شميس، ل " اليوم السابع " ، أن الحملة تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها إدارة المصيف للصطافين والزائرين لحلال احتفالهم بأعياد الربيع ، مؤكدا أن هناك الألاف مازالوا بالمصيف ، وأنه حرص على توفير كافة السلع الغذائية وكل احتياجات الزائرين وفق تعليمات اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ .