video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب القوات اللبنانية يدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار بوقف الحرب فى سوريا

الإثنين، 09 أبريل 2018 11:37 ص
حزب القوات اللبنانية يدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار بوقف الحرب فى سوريا سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

دعا سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولى للشعور بحجم المأساة الإنسانية الدائرة فى سوريا منذ سبعة أعوام ونصف العام، وأسفرت عن سقوط أكثر من نصف المليون قتيل وملايين المهجّرين ومآس إنسانية تذكرنا بالحروب العالمية.

وطالب "جعجع"، تعليقا على أحداث دوما الأخيرة، الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن بالتخلى ولو لمرة واحدة عن حسابات المصالح الضيقة، واتخاذ قرار تاريخى تحت الفصل السابع بوقف كل العمليات الحربية فى سوريا، لتحقيق الانتقال السياسى المنشود بعد كل ما جرى، مؤكدا أن التعاطى مع الأزمة السورية عبر شاشات التليفزيون والتصريحات السياسية الجوفاء لا يتناسب إطلاقا مع المأساة المستمرة فيها، باعتبار أنه عندما تتحول السياسة لمجموعة حسابات مصالح ضيقة يسقط التاريخ.

واختتم رئيس حزب القوات اللبنانية تعليقه، بحسب بيان صادر عنه اليوم الاثنين، بالقول: "المسؤولية الأخلاقية، بالمعنى العريض للكلمة، التى تتعارف عليها كل الأديان قاطبة، تدق اليوم أبواب مكاتب وضمائر أصحاب القرار فى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، ماذا؟ وإلا لا نستغربن أن يتحول العالم فى وقت ليس ببعيد لبؤرة تحكمها شريعة الغاب، حيث يقتل القوى الضعيف، ولا تحكمه إلا لغة الحديد والنار وموازين القوى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"رويترز": أمريكا ترى أن مدينة دوما السورية تعرضت لهجوم كيماوي

ترامب وماكرون يتعهدان "برد ومشترك" على الهجوم الكيميائى المفترض فى دوما

لبنان

اخبار لبنان

اخبار سوريا

جعجع

مجلس الامن

دوما




لا تفوتك
فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة