حزب القوات اللبنانية يدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار بوقف الحرب فى سوريا







كتب أحمد جمعة

دعا سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولى للشعور بحجم المأساة الإنسانية الدائرة فى سوريا منذ سبعة أعوام ونصف العام، وأسفرت عن سقوط أكثر من نصف المليون قتيل وملايين المهجّرين ومآس إنسانية تذكرنا بالحروب العالمية.

وطالب "جعجع"، تعليقا على أحداث دوما الأخيرة، الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن بالتخلى ولو لمرة واحدة عن حسابات المصالح الضيقة، واتخاذ قرار تاريخى تحت الفصل السابع بوقف كل العمليات الحربية فى سوريا، لتحقيق الانتقال السياسى المنشود بعد كل ما جرى، مؤكدا أن التعاطى مع الأزمة السورية عبر شاشات التليفزيون والتصريحات السياسية الجوفاء لا يتناسب إطلاقا مع المأساة المستمرة فيها، باعتبار أنه عندما تتحول السياسة لمجموعة حسابات مصالح ضيقة يسقط التاريخ.

واختتم رئيس حزب القوات اللبنانية تعليقه، بحسب بيان صادر عنه اليوم الاثنين، بالقول: "المسؤولية الأخلاقية، بالمعنى العريض للكلمة، التى تتعارف عليها كل الأديان قاطبة، تدق اليوم أبواب مكاتب وضمائر أصحاب القرار فى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، ماذا؟ وإلا لا نستغربن أن يتحول العالم فى وقت ليس ببعيد لبؤرة تحكمها شريعة الغاب، حيث يقتل القوى الضعيف، ولا تحكمه إلا لغة الحديد والنار وموازين القوى".