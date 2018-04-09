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حركة فتح: أمريكا تسعى دائما لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:46 م
حركة فتح: أمريكا تسعى دائما لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية نائب رئيس حركة فتح محمود العالول


أ ش أ
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أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى دائما إلى تحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية واقتصادية.

وأضاف العالول، لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، تعقيبا على تصريحات جيسون جرينبلات، التى قال فيها إن "يد الإدارة الأمريكية ممدودة لحماس حول تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بغزة حال نبذت العنف"، وأن الإدارة الأمريكية تحاول الاصطياد بالمياه العكرة، مؤكدًا أن "فتح" تسعى دائما تجاه الوحدة الوطنية.

 

 

 


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