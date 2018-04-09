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جامعة المنصورة تستضيف الملتقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة الثلاثاء

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:00 ص
جامعة المنصورة تستضيف الملتقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة الثلاثاء جامعة المنصورة


الدقهلية شريف الديب
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ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة الملتقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة، وذلك من الفترة الثلاثاء القادم إلى الخميس بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بالجامعة.

تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف محمد عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وتنظيم لجنة التواصل الطلابى بالجامعة رعاية الطلاب بالجامعة، اتحاد طلاب الجامعة، مستر تيّم، إنيكتس.

يأتى تنظيم الملتقى إيمانا من جامعة المنصورة بأهمية دعم ومناقشة قضية الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع ويهدف الملتقى إلى دمج الأشخاص ذوى الاعاقة بالمجتمع وخاصة طلاب الجامعة والتوعية بيكفية التعامل معهم بأسلوب راق وما تقدمه الجامعة والدولة من خدمات لهم .

تقام فعاليات الْيَوْمَ الأول بالصالة المغطاة تشمل فعاليات اليوم الأول افتتاح مركز الأنشطة للطلاب ذوى القدرات الخاصة وتتضمن عزف أوركسترا فريق النور والأمل لمقطوعات موسيقية محلية وعالمية.

كما تتضمن فعاليات اليوم الأول نماذج رياضية لأبطال مصر باللجنة البارالمبية المصرية الدكتور محمد عبد الرؤوف مدرب منتخب العاب القوى باللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور مسعد العيوطى المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة جلوس رجال، و عادل شريف المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة السلة للكراسى المتحركة.


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