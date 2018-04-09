تموين الإسماعيلية تحرر 103 محضر تموينى للمخابز والمحلات العامة







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن نبيل الغريب محمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية،تحرير 103محضر تموينى، منها 5 محاضر وزن، ومحضر بون، ومحضرين مواعيد، ومحضر سجلات، و13محضر مخالفات أخرى، ومحضر بيع بأزيد من التسعيرة، و7 1محضرعدم إعلان، و15محضر شهادات صحية، ومحضر صلاحية فى مجال المخابز، ومجال الأسواق والمحلات العامة بالرقابة التموينية.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسين طاه محافظ الإسماعيلية بضرورة إستمرار الحملات لضبط الأسواق والعمل على توفير السلع وعدم الإحتكار وعدم الإعلان عن السلع، والبيع بأزيد من القيمة المقرر بها، والغش التجارى ومجهولى المصدر، والبيانات والعلامات غير الواضحة والنقص سواء فى مجال المخابز أو الأسواق والمحلات العامة.

وأشار الغريب فى بيان له اليوم إلى أنه، فى مجال الرقابة التجارية تم تحرير 10 محاضر منها، محضرين بيع بأزيد من التسعيرة، و3 محاضر مجهول المصدر، و4 محاضر أوكازيون، ومحضر مخالفات اخرى، ومحضر عدم إعلان بالمدينة، ومحضر عدم إعلان بفايد.

كما تم تحرير 12 محضر بالتل الكبير، منها محضرين بون ومحضرين توقف، و4 محاضر مواعيد، و4 محاضر مخالفات أخرى، و3 محاضر سجلات بالقصاصين، و12 محضر بأبوصوير منها 6 محاضر بون و3 محاضر مخالفات أخرى، و3 محاضر تجار تموين، و8 محاضر بالقنطرة غرب منها محضر وزن ومحضربون، ومحضر مواعيد و2 محضر مخالفات أخرى و3محاضر عدم إعلان .