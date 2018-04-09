video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أماكن وأسعار الحدائق والمتنزهات ببنى سويف فى شم النسيم.. صور

الإثنين، 09 أبريل 2018 11:08 ص
تعرف على أماكن وأسعار الحدائق والمتنزهات ببنى سويف فى شم النسيم.. صور متنزهات ببنى سويف


بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

"هتقضى شم النسيم فين"، سؤال يت تداوله مع اقتراب أعياد الربيع داخل محافظة بنى سويف تلك المحافظة التى تفتقر لأماكن التنزه والتى تقتصر على الحدائق العامة ومنطقة كورنيش النيل.

 

خمس جنيهات تقضى بها ساعات داخل حديقة الحيوان
 

اليوم السابع تقدم لأهالى المحافظة الأماكن التى يمكن التنزه بداخلها خلال يوم شم النسيم ، والبداية بحديقة الحيوان الواقعة فى منطقة العبور بشارع صلاح سالم، والتى انتهت من كافة استعداداتها لاستقبال الزائرين غدا الاثنين فى يوم شم النسيم من خلال أعمال تهذيب الأشجار والحشائش وغسيل الأحواض.

 

خمسة جنيهات تذكرة الحديقة للفرد الواحد كفيلة بقضاء يوم كامل داخل الحديقة التى تصل مساحتها نحو أربعة أفدنة، وتم افتتاحها فى عام 1997 ، حسبما أشار المهندس حنفى محمود المشرف على الحديقة الذى أكد أن الحديقة تضم بيت الأسود الذي يضم مجموعة من الأسود، بالإضافة إلى بيت الزواحف الذي تم افتتاحه عام 2002 ويضم مجموعة من الثعابين والزواحف التى يقوم الأطفال بالتقاط الصور التذكارية معها .

 

خمسون قرشاً تذكرة حديقة النيل وأربع حدائق تجذب المواطنين
 

لم تكن حديقة الحيوان هى المتنزه الوحيد من الحدائق العامة فتضم مدينة بنى سويف مجموعة من الحدائق العامة أشهرها حدائق النيل وسعيد النجار والشلال وأحمد عابدين ، وتعد تلك الحدائق الملاذ الأول والأشهر لأهالى المحافظة وخاصة من قاطنى المراكز والقرى، نظراً لانخفاض سعر تذكرة الدخول إلى نصف جنيها للفرد الواحد مثلما الحال فى حديقة النيل وجنيهان بحدائق الشلال وأحمد عابدين.

 

المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف أكد لـ"اليوم السابع" أنه أعطى تعليمات بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل الحدائق العامة من خلال أعمال النظافة والتطوير داخل تلك الحدائق بالإضافة إلى توفير كافة الاستعدادات الأمنية من خلال مديرية أمن بنى سويف ومرفق إسعاف بنى سويف .

 

ملاهى حديقة النيل
 

تعد ملاهي حديقة النيل المقصد الأساسى لأطفال المحافظة والذين يتوافدون عليها من كافة أماكن المحافظة لقضاء اليوم وسط مجموعة من الألعاب ، مدير الملاهي أكد لـ"اليوم السابع" أن أسعار ألعاب الملاهي هي خمسة جنيهات للعبة الواحدة إلا أن لعبة الشواية يصل سعر تذكرتها إلى 12 جنيها ، مشيراً الى أن مدينة الملاهي استعدت لاستقبال الأطفال من خلال أعمال الصيانة الشاملة لكافة العاب المدينة

 

عشرون جنيها حمام سباحة فندق القوات المسلحة
 

وعلى الرغم من كون محافظة بنى سويف ليست من المحافظات الساحلية فإن الإقبال على حمام سباحة فندق القوات المسلحة يكون بكثرة خلال أعياد الربيع ، حيث تصل سعر تذكرة نزول حمام السباحة الى عشرون جنيها.

 

120 ساعة فى مركب بالنيل
 

دائما ما تفضل العائلات قضاء الأعياد داخل جولة نيلية بنهر النيل فى مدينة بنى سويف ، أحمد عبدالرحمن احد أصحاب المراكب الشراعية قال إن سعر الساعة الواحدة داخل المركب الشراعي تصل إلى 120 جنيها ، مشيراً إلى أن بعض الشباب يفضلون قضاء أوقات قصيرة داخل نهر النيل، حيث تبلغ  سعر الجولة داخل نهر النيل ما بين خمس الى عشرة جنيها وتستغرق نحو الثلث ساعة.

 

كورنيش النيل ملاذ الغلابة
 

وتعد منطقة كورنيش النيل ، بداية من أول شارع عبدالسلام عارف وحتى منطقة الكشافة البحرية ، ملاذ الغلابة، حيث يفترش الأهالى على الحصر البلدي داخل منطقة كورنيش النيل.

حدائق بنى سويف
حدائق بنى سويف

 

مدينة الملاهى
مدينة الملاهى

 

الاطفال فى حديقة حيوان بنى سويف
الاطفال فى حديقة حيوان بنى سويف

 

استعدادات الحدائق
استعدادات الحدائق

 

استعدادت الحدائق
استعدادت الحدائق

 

مدينة ملاهى بنى سويف
مدينة ملاهى بنى سويف

 

بيت الأسود
بيت الأسود

 

الاستعددات داخل الحدائق
الاستعددات داخل الحدائق

 

حديقة حيوان بنى سويف
حديقة حيوان بنى سويف

 

استعدادت الحدائق
استعدادت الحدائق

 

                                                                                                  

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شم النسيم بكفر الشيخ.. أسر دسوق تتوافد على الحدائق والرحلات النيلية (صور)

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شباب بنى سويف

مراكز شباب بنى سويف




لا تفوتك
فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة