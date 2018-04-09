تعرف على أماكن وأسعار الحدائق والمتنزهات ببنى سويف فى شم النسيم.. صور







بنى سويف : هانى فتحى

"هتقضى شم النسيم فين"، سؤال يت تداوله مع اقتراب أعياد الربيع داخل محافظة بنى سويف تلك المحافظة التى تفتقر لأماكن التنزه والتى تقتصر على الحدائق العامة ومنطقة كورنيش النيل.

خمس جنيهات تقضى بها ساعات داخل حديقة الحيوان



اليوم السابع تقدم لأهالى المحافظة الأماكن التى يمكن التنزه بداخلها خلال يوم شم النسيم ، والبداية بحديقة الحيوان الواقعة فى منطقة العبور بشارع صلاح سالم، والتى انتهت من كافة استعداداتها لاستقبال الزائرين غدا الاثنين فى يوم شم النسيم من خلال أعمال تهذيب الأشجار والحشائش وغسيل الأحواض.

خمسة جنيهات تذكرة الحديقة للفرد الواحد كفيلة بقضاء يوم كامل داخل الحديقة التى تصل مساحتها نحو أربعة أفدنة، وتم افتتاحها فى عام 1997 ، حسبما أشار المهندس حنفى محمود المشرف على الحديقة الذى أكد أن الحديقة تضم بيت الأسود الذي يضم مجموعة من الأسود، بالإضافة إلى بيت الزواحف الذي تم افتتاحه عام 2002 ويضم مجموعة من الثعابين والزواحف التى يقوم الأطفال بالتقاط الصور التذكارية معها .

خمسون قرشاً تذكرة حديقة النيل وأربع حدائق تجذب المواطنين



لم تكن حديقة الحيوان هى المتنزه الوحيد من الحدائق العامة فتضم مدينة بنى سويف مجموعة من الحدائق العامة أشهرها حدائق النيل وسعيد النجار والشلال وأحمد عابدين ، وتعد تلك الحدائق الملاذ الأول والأشهر لأهالى المحافظة وخاصة من قاطنى المراكز والقرى، نظراً لانخفاض سعر تذكرة الدخول إلى نصف جنيها للفرد الواحد مثلما الحال فى حديقة النيل وجنيهان بحدائق الشلال وأحمد عابدين.

المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف أكد لـ"اليوم السابع" أنه أعطى تعليمات بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل الحدائق العامة من خلال أعمال النظافة والتطوير داخل تلك الحدائق بالإضافة إلى توفير كافة الاستعدادات الأمنية من خلال مديرية أمن بنى سويف ومرفق إسعاف بنى سويف .

ملاهى حديقة النيل



تعد ملاهي حديقة النيل المقصد الأساسى لأطفال المحافظة والذين يتوافدون عليها من كافة أماكن المحافظة لقضاء اليوم وسط مجموعة من الألعاب ، مدير الملاهي أكد لـ"اليوم السابع" أن أسعار ألعاب الملاهي هي خمسة جنيهات للعبة الواحدة إلا أن لعبة الشواية يصل سعر تذكرتها إلى 12 جنيها ، مشيراً الى أن مدينة الملاهي استعدت لاستقبال الأطفال من خلال أعمال الصيانة الشاملة لكافة العاب المدينة

عشرون جنيها حمام سباحة فندق القوات المسلحة



وعلى الرغم من كون محافظة بنى سويف ليست من المحافظات الساحلية فإن الإقبال على حمام سباحة فندق القوات المسلحة يكون بكثرة خلال أعياد الربيع ، حيث تصل سعر تذكرة نزول حمام السباحة الى عشرون جنيها.

120 ساعة فى مركب بالنيل



دائما ما تفضل العائلات قضاء الأعياد داخل جولة نيلية بنهر النيل فى مدينة بنى سويف ، أحمد عبدالرحمن احد أصحاب المراكب الشراعية قال إن سعر الساعة الواحدة داخل المركب الشراعي تصل إلى 120 جنيها ، مشيراً إلى أن بعض الشباب يفضلون قضاء أوقات قصيرة داخل نهر النيل، حيث تبلغ سعر الجولة داخل نهر النيل ما بين خمس الى عشرة جنيها وتستغرق نحو الثلث ساعة.

كورنيش النيل ملاذ الغلابة



وتعد منطقة كورنيش النيل ، بداية من أول شارع عبدالسلام عارف وحتى منطقة الكشافة البحرية ، ملاذ الغلابة، حيث يفترش الأهالى على الحصر البلدي داخل منطقة كورنيش النيل.



حدائق بنى سويف



مدينة الملاهى



الاطفال فى حديقة حيوان بنى سويف



استعدادات الحدائق



استعدادت الحدائق



مدينة ملاهى بنى سويف



بيت الأسود



الاستعددات داخل الحدائق



حديقة حيوان بنى سويف