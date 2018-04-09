تضامن سوهاج تقدم مساعدات عينية لـ 6500 أسرة بمشروع "الطفل فى ألف يوم"







سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن مديرية التضامن الاجتماعى ستقدم مساعدات عينية لـ 6500 أسرة من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال مشروع "الطفل فى ألف يوم" وأن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 350 ألف مستفيد بجميع انحاء المحافظة.

وأوضح محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن والاجتماعى بسوهاج فى بيان أن مشروع "الطفل فى ألف يوم" والذى اطلقتة وزارة التضامن يهدف إلى توفير المساعدات الغذائية للحوامل والطفل المولود حديثا ونحو تعزيز صحة الأم والطفل، لتنمية جيل جديد من أطفال مصر يتمتعون فيه بحقهم فى تغذية آمنه وصحة سليمة ومستقبل أفضل.

واضاف عبدالسلام أنه تم إرسال رسائل إلى الأسر المستفيدة لتوجة إلى أقرب منفذ جمعيتى المنتشرة فى أنحاء قرى ومدن المحافظة، وتم ذلك من خلال تسجيل المستفيدات فى الوحدات الصحية لمتابعة حالتها الصحية اثناء فترة الحمل والرضاعة.

وأكد المحافظ على اهمية متابعة مسئولى مديرية التضامن بسوهاج والإدارات الاجتماعية بقرى ومدن المحافظة حتى تصل المساعدات الى المستحقات.

على جانب آخر، أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عن بدء الاحتفال غداً بعيد المحافظة القومى والذى يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام إحياء لذكرى انتصار شعب "جهينة" على الحملة الفرنسية عام 1799م.

وأضاف المحافظ بانة سيتم وبمرافقة اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج والعقيد تامر إسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة بوضع إكليل من الزهورعلى النصب التذكارى لشهداء المحافظة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء فى حضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات السياسية والتيارات الشبابية والمجتمع المدنى والنقابات, ويقام بعدها طابورعرض للوحدات المحلية ومديرات التريبة والتعليم والشباب والرياضة وطلاب جامعة سوهاج.

وأضاف عبدالمنعم أن هناك حفل فنى سيقام بالمسرح الرومانى ويقدم عروض لفرقة الموسيق العربية والفنون الشعبية، كما سيتم افتتاح خلال شهر ابريل الحالى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى مجالات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وافتتاح متحف سوهاج الإقليمى.