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تدمير 6 مقرات لداعش فى محافظة ديالى العراقية

الإثنين، 09 أبريل 2018 11:34 ص
تدمير 6 مقرات لداعش فى محافظة ديالى العراقية الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الاثنين، عن تدمير 6 مقرات تابعة لتنظيم داعش فى محافظة ديالى.

وقال المركز - فى بيان أورده قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالى عثرت على ستة مقرات لتنظيم (داعش) فى مناطق مختلفة فى ديالى، كما عثرت بداخلها على 3 عبوات ناسفة وتم التعامل معها ".

وكانت الأجهزة الأمنية فى محافظة ديالى عثرت مؤخرا على العديد من المقرات لتنظيم (داعش) وأسلحة وذخائر فى مناطق متفرقة من المحافظة.

 


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