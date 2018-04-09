تدمير 6 مقرات لداعش فى محافظة ديالى العراقية







بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الاثنين، عن تدمير 6 مقرات تابعة لتنظيم داعش فى محافظة ديالى.

وقال المركز - فى بيان أورده قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالى عثرت على ستة مقرات لتنظيم (داعش) فى مناطق مختلفة فى ديالى، كما عثرت بداخلها على 3 عبوات ناسفة وتم التعامل معها ".

وكانت الأجهزة الأمنية فى محافظة ديالى عثرت مؤخرا على العديد من المقرات لتنظيم (داعش) وأسلحة وذخائر فى مناطق متفرقة من المحافظة.