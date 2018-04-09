تحرير 1341 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت مجهودات الحملة التى شنها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1341 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 372 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125" و51 مخالفة إزالة ملصقات، و71 مخالفة انتظار خاطئ ، وحجز13 سيارة و153 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و43 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 35 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و41 رخصة لمخالفة البيئة، و119 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 33 رخصة لمخالفة خط السير، و48 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و41 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 141 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 47 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و39 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و42 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و52 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.