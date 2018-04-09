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الإثنين، 09 أبريل 2018 05:19 م
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تأجيل موعد انعقاد مجلس الأمن الدولى حول سوريا بعد طلب روسيا

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:12 م
تأجيل موعد انعقاد مجلس الأمن الدولى حول سوريا بعد طلب روسيا مجلس الأمن الدولى


الأمم المتحدة (أ ف ب)
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أعلنت وسائل إعلام إرجاء الاجتماع الطارئ الذى سيعقده مجلس الأمن الدولى حول الوضع فى سوريا عقب أنباء عن هجوم كيميائى فى الغوطة الشرقية، حتى الساعة (19,00 ت غ)، بحسب ما ذكر دبلوماسى فرنسى.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الذى طلبته 9 من دول المجلس ال15 فى وقت متأخر من صباح الاثنين، إلا أن الدبلوماسى قال إنه تم دمج الاجتماع مع مجموعة من المحادثات التى طلبتها روسيا بشأن التهديدات الشاملة للسلام.

ويحمل طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول سوريا توقيع كل من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والكويت والسويد وبولندا وبيرو وهولندا وساحل العاج، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وطلبت روسيا عقد اجتماع آخر لمجلس الأمن الساعة 19,00 بتوقيت جرينتش، يتطرق الى "التهديدات للسلام فى العالم".

 


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