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الإثنين، 09 أبريل 2018 06:50 م
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بوتين يحذر من "الاستفزازات والتكهنات" بشأن الهجوم الكيميائى فى سوريا

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:42 م
بوتين يحذر من "الاستفزازات والتكهنات" بشأن الهجوم الكيميائى فى سوريا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


أ ف ب
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حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، من أى "استفزازات وتكهنات" بشأن الهجوم الكيميائى المفترض فى سوريا

 و ندد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بالهجوم المشين على مدنيين أبرياء فى سوريا، إنه يدرس الوضع فى سوريا ويتحدث مع القادة العسكريين.

وأضاف ترامب أنه سوف يعرف إن كانت المسئولية تقع على عاتق روسيا أو سوريا أو إيران أو جميعها، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا سريعا بشأن سوريا بنهاية اليوم، موضحًا ردا على سؤال بشأن الخيار العسكرى، أنه "لا يستبعد شيئا".

وأشار الرئيس ترامب - فى تصريحات قبيل اجتماعه مع الإدارة الأمريكية نقلها تلفزيون "CNN" الأمريكى، اليوم - إلى أنه يجرى دراسة الوضع عن قرب، وأنه يتم عقد لقاءات مع الجيش الأمريكى وغيره من الأطراف.   

 

 


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