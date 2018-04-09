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انطلاق أعمال ملتقى الإعلام العربى الـ15 فى الكويت 22 أبريل الجارى

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:31 م
انطلاق أعمال ملتقى الإعلام العربى الـ15 فى الكويت 22 أبريل الجارى الأمين العام للملتقى الإعلامى العربى ماضى الخميس


أ ش أ
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أعلن الأمين العام للملتقى الإعلامى العربى ماضى الخميس، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الملتقى المقبل فى نسخته الخامسة عشرة فى 22 أبريل الجارى لمدة يومين، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.

وقال الخميس - فى تصريح صحفى - إن الملتقى سيشهد مشاركة عدد من وزراء الخارجية والإعلام العرب، وملاك ومسئولى المؤسسات الإعلامية العربية، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين، والكتاب، والأكاديميين، وأساتذة وطلبة كليات الإعلام فى الجامعات العربية.

وأضاف أن الملتقى سيطرح عددا من القضايا الإعلامية، تزامنا مع ما تشهده المجتمعات العربية من تغيرات، يأتى الإعلام فى مقدمتها، لما له من تأثير مباشر على مختلف مناحى الحياة، مشيرا إلى أن الملتقى سيبحث موضوعات تتصل بمصادر المعلومات وتدفقها، وكيفية معالجة الأخبار الكاذبة، وتجنب اللبس فى نشر الخبر غير الصحيح، خاصة مع ازدياد مصادر الأخبار وتنوعها وازدياد الاهتمام بوسائل الأعلام بشكل لافت.

وشدد الأمين العام للملتقى الإعلامى العربى، على الدور الحيوى الذى يلعبه الملتقى فى مناقشة أهم الأحداث على الساحة العربية والعالمية، حيث تتوقف صفة وأهمية الإعلام وفاعليته على ارتباطه بالأحداث والظروف القائمة فى مثل هذه الأوقات، مما يزيد التعاطف والتعاون بين البشر فى حل المشكلات التى تعانى منها المنطقة.

وأشاد الخميس، بدور المنظمات والمؤسسات الإعلامية، وملاك وسائل الإعلام المختلفة، معتبرا أنهم "أسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها وقدرتها من ضمير الشعب، وولائها للحقيقة ويحركها شرف المهنة والقيم الوطنية والإنسانية، ويعملون فى إطار الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية".

وأشار إلى أن ذلك يأتى من منطلق الإيمان بحق المواطن فى المعرفة المستنيرة، والحصول على معلومات صحيحة ومتكاملة ومتوازنة، وحق المواطن فى التزام وسائل الإعلام بالمصلحة العامة وحرية التعبير عن كافة الآراء، معربا فى الوقت نفسه عن "تقديره البالغ لموقف الحكومة الكويتية الداعم، لما توليه من اهتمام ورعاية للأنشطة الإعلامية التى تنظمها هيئة الملتقى، وما تقدمه من دعم ليكون الملتقى "الحدث الأبرز والأكثر تأثيرا على مسيرة الإعلام العربى باختلاف مجالاته وتخصصاته".

يذكر أن الملتقى الإعلامى العربى تأسس بدولة الكويت عام 2003، بهدف تطوير الخطاب الإعلامى العربي، وتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية، ويعقد العديد من الأنشطة والفعاليات فى مختلف الدول العربية، كما يعد الملتقى عضوا مراقبا فى اللجنة الدائمة للاعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب فى جامعة الدول العربية.


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