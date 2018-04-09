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اندلاع معارك بين قوات الجيش اليمنى وميليشيات الحوثى فى حجة

الإثنين، 09 أبريل 2018 07:37 م
اندلاع معارك بين قوات الجيش اليمنى وميليشيات الحوثى فى حجة الجيش اليمنى


عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، باندلاع معارك بين قوات الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة حجة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصادر قولها، إن معارك عنيفة تواصلت لليوم الثانى على التوالى بين قوات الجيش وميليشيا الحوثى فى أحياء مدينة ميدى ضمن عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى منها؛ مما أسفر عن أسر  4 عناصر من الميليشيات ومقتل وإصابة آخرين.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش اليمنى أحكمت قبضتها على أحياء متفرقة كانت تحت سيطرة الحوثيين جنوبى غرب مدينة ميدى، بالإضافة إلى تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

 

 


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