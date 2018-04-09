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الإثنين، 09 أبريل 2018 06:57 م
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الوزراء الكويتى يعتمد مشروع مرسوم بإجراء انتخابات المجلس البلدى 12 مايو المقبل

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:21 م
الوزراء الكويتى يعتمد مشروع مرسوم بإجراء انتخابات المجلس البلدى 12 مايو المقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتى بالنيابة


أ ش أ
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اعتمد مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الاثنين، مشروع مرسوم بتحديد يوم السبت الموافق 12 مايو المقبل، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس البلدى ورفعه إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر مجلس الوزراء الكويتى، فى بيان صحفى اليوم، أنه "التزاما بالاستحقاق القانونى، وتطبيقا لنص المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 الخاصة بتحديد موعد انتخابات المجلس البلدي، فقد اعتمد مجلس الوزراء هذا المشروع".

 

 


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