المبعوث الأممى بسوريا: مقتل أكثر من ألف سورى فى شهر مارس الماضى







كتب محسن البديوى

أكد ستيفان دى ميستورا، المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، أن ما يحدث فى الغوطة الشرقية له عواقب وخيمة على المدنيين، مشيرًا إلى مقتل أكثر من ألف سورى فى شهر مارس الماضى.

وشدد دى ميستورا، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولى حول مستجدات الأوضاع فى دمشق، على ضرورة الإسراع فى التحقيق بشأن هجوم دوما.