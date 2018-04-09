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المبعوث الأممى بسوريا: مقتل أكثر من ألف سورى فى شهر مارس الماضى

الإثنين، 09 أبريل 2018 09:36 م
المبعوث الأممى بسوريا: مقتل أكثر من ألف سورى فى شهر مارس الماضى ستيفان دى ميستورا المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا


كتب محسن البديوى
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أكد ستيفان دى ميستورا، المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، أن ما يحدث فى الغوطة الشرقية له عواقب وخيمة على المدنيين، مشيرًا إلى مقتل أكثر من ألف سورى فى شهر مارس الماضى.

 

وشدد دى ميستورا، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولى حول مستجدات الأوضاع فى دمشق، على ضرورة الإسراع فى التحقيق بشأن هجوم دوما.

 


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المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا




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