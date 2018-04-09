الكويت: القضية الفلسطينية وملفات سوريا وليبيا واليمن تتصدر القمة العربية







الكويت (أ ش أ)

قال مساعد وزير الخارجية الكويتى لشئون الوطن العربى السفير عزيز الديحانى، إن القضية الفلسطينية، والملفات السورية، والليبية، واليمنية، ومكافحة الارهاب، ستكون من أولويات القمة العربية المقبلة، والتى تستضيفها السعودية يوم الأحد القادم.

وأضاف الديحانى – فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إلى أن القضية الفلسطينية ستكون فى أولوية الاهتمام العربي، نظرا لما تمر به حاليا من مستجدات وأحداث، مشيرا إلى دور الكويت كعضو غير دائم فى مجلس الأمن حيال الاهتمام بهذه القضية، والذى يعكس الاهتمام العربى بها.

وأشار إلى أن جدول أعمال القمة العربية يتضمن أيضا تطورات الأوضاع فى سوريا، وسبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "2401"، وكيفية استمرار إرسال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة، لافتا إلى أن الوضع الليبى سيكون محور الاهتمام فى الاجتماعات، بالاضافة إلى تطورات الأوضاع فى اليمن؛ للتأكيد على ضرورة إنهاء هذا الوضع وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية.

وشدد على أهمية القمة العربية المقبلة التى تعقد وسط ظروف إقليمية بالغة الدقة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتشاور بين القادة العرب، لما فيه مصلحة شعوبهم والمنطقة، خاصة وأن الشعوب العربية كبيرة ولديها ثقة فى قادتهم لتجاوز كل المشكلات والعقبات والاتجاه نحو المزيد من النمو والاستقرار.

وأشار مساعد وزير الخارجية الكويتى إلى أن انعقاد القمة فى السعودية سيضفى عليها سمة خاصة، فى ظل رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرص المملكة على التضامن العربى ووحدة واستقرار الأمة العربية، موضحا أنه سيترأس وفد الكويت على مستوى كبار المسئولين فى اجتماعهم الذى يعقد غدا فى الرياض؛ وذلك لمناقشة جدول أعمال القمة، والتحضير للاجتماع الوزارى الذى سيعقد يوم الخميس المقبل.