الكرملين: المعارضة السورية تدبر "لاستفزاز" باستخدام أسلحة كيماوية







أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن التوصل لأى استنتاجات عن هجوم كيماوى فى سوريا دون معلومات مؤكدة أمر خطأ وخطير.

وأشار الكرملين أن المسئولين الروس قالوا من قبل إن مقاتلى المعارضة السورية يدبرون "لاستفزاز" باستخدام أسلحة كيماوية، مضيفا نأمل بنهج متوازن إزاء هجوم دوما وألا تتخذ أى دولة خطوات تزعزع الاستقرار.

وقال مصدر رئاسي تركى إن إردوغان بحث مع بوتين هجوم دوما وأكد أهمية وقف سقوط قتلى مدنيين.